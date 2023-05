Za bolji užitak: Osam neobičnih aktivnosti koje će potaknuti vaš seksualni nagon!

Ako ste trenutno u razdoblju kada se baš i ne seksate puno, ne brinite se. Događa se, pogotovo ako ste s istim partnerom godinama ili doživljavate tjelesne promjene zbog starenja. No, dobre vijesti su da možete vratiti tu želju za seksom uz nekoliko jednostavnih trikova. Postoje prirodni načini da povećate svoj libido bez puno truda - a većina njih je i stvarno ugodna, tako da je dobitna, piše Your Tango.

Jedenje tamne čokolade: Vjerojatno ste čuli da je čokolada prirodni afrodizijak, odnosno nešto što može potaknuti seksualnu želju. "Ima visok sadržaj triptofana, kemikalije koja povećava sintezu serotonina, neurotransmitera koji može imati velik utjecaj na libido", kaže Josh Axe, autor bestselera Eat Dirt i suradnik utemeljitelj Ancient Nutrition. "Zapravo, neke studije čak pokazuju da je konzumiranje više čokolade povezano sa značajno poboljšanom seksualnom funkcijom kod žena."

Ograničenje unosa alkohola: Piće vas u početku može učiniti opuštenijima, ali previše čaša vina može izazvati suprotan učinak. "Iako je povremena čaša vina uz večeru u redu, pretjerivanje s alkoholom može brzo ubiti vaš seksualni nagon", kaže Axe. "Previše alkohola može ometati vaše performanse i otežati vašem tijelu seksualni odgovor, što rezultira kod problema poput erektilne disfunkcije i smanjene sposobnosti za orgazam." Umjesto toga, popijte čašu ili dvije da popravite raspoloženje, ali zatim idite u spavaću sobu umjesto da natočite još jednu.

Miješanje mace u hranu: “Iako se izvorno koristila kao prirodni lijek za povećanje plodnosti, maca je sada prepoznata po svojim snažnim svojstvima jačanja libida”, kaže Axe. “Kod muškaraca se pokazalo da maca pomaže u poboljšanju erektilne disfunkcije i povećava seksualnu želju. Kod žena, maca može pomoći u ravnoteži razina hormona i spriječiti nuspojave menopauze koje mogu pridonijeti smanjenom seksualnom nagonu, kao što su tjeskoba, depresija i seksualna disfunkcija,” objašnjava. Možete ga pronaći u trgovinama zdrave hrane kao dodatak ili ga nabaviti u obliku praha za miješanje u smoothieje, juhe ili deserte.

Pravilna hidratacija: Dodajte ovo mnogim razlozima da ostanete dobro hidrirani: to vam može pomoći u održavanju seksualnog nagona i izdržljivosti. “Dehidracija je povezana s dugim popisom negativnih nuspojava koje mogu brzo uništiti raspoloženje, poput umora, glavobolja i suhoće vagine”, kaže Axe. "Obavezno pijte puno vode i jedite puno voća i povrća kako biste ostali adekvatno hidrirani." Za većinu je dovoljno uzeti 8-10 čaša vode, kaže on.

Uzimanje ginsenga: “Ginseng je dobro poznat kao prirodni afrodizijak, a vjeruje se da i azijske i američke vrste ginsenga potiču seksualni nagon,” kaže Axe. “Dobrotvorni učinci ginsenga pripisuju se njegovom sadržaju ginsenozida, za koje se pokazalo da poboljšavaju protok krvi i smanjuju erektilnu disfunkciju." Štoviše, istraživanja pokazuju da ginseng također može poboljšati libido, seksualnu izvedbu, pa čak i kvalitetu sperme.

Više seksa: “Da, seks pojačava seksualni nagon više nego bilo što drugo što mogu preporučiti. Ne mogu vam opisati koliko sam puta rekao svojim klijentima: 'Što više imate, to više želite’, kaže dr. Holly Richmond, somatski psiholog i AASECT certificirani seksualni terapeut. Imajući seks, stimulirate one hormone zadovoljstva, poput dopamina i oksitocina, koji šalju signal vašem tijelu da žudi za još. “Uspoređujem to s vježbanjem,” kaže Richmond. “Može biti jako teško započeti s redovnom rutinom, ali kada se to uspostavi, ludo vam nedostaje vježbanje ako izostanete dan ili dva.

Vježbanje: Govoreći o vježbanju, ono također može potaknuti vaš libido. "Vježbanje potiče proizvodnju testosterona, što je ključno za snažan libido," kaže Richmond. "A vježbanje s partnerom odličan je način da učinite nešto zajedno zbog čega se osjećate snažno, samouvjereno i, kao nusproizvod, seksi. Možete zajedno raditi HIIT, trčanje, pilates ili druge oblike kardio vježbi i vježbi snage, ali možda biste željeli isprobati i jogu. Pokazalo se da joga pomaže u borbi protiv umora i stresa dok istovremeno smanjuje simptome depresije i tjeskobe, a sve to može pridonijeti niskom libidu”, kaže Axe. Bonus: Također može poboljšati fleksibilnost, ravnotežu i snagu, što može imati blagotvoran učinak i u spavaćoj sobi. Osim toga, možete čak imati seks nakon treninga, što može biti još više seksi.

Isprobavanje nečeg novog: Avanture mogu stvari učiniti uzbudljivima, a ovo povećanje adrenalina također će poboljšati seksualni nagon. “To može biti bilo što, od putovanja na novo mjesto, učenja novog jezika, isprobavanja novog sporta ili još bolje, dodavanja nečeg potpuno novog u vaš seksualni repertoar”, kaže Richmond. "Ljudi žude za novinama u većini aspekata naših života, a ponekad se u dugotrajnim vezama novost radikalno smanjila", kaže ona. "Vratite je sa svime što oboje volite isprobavati, veza između uma i tijela pretvorit će se u obnovljeni osjećaj istraživanja i uzbuđenja, osobno, relacijski i za vaš seksualni nagon."

