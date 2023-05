Postavila si je cilj izlaziti s jednim muškarcem u svakoj zemlji svijeta: 'Neću prestati čak ni ako mi se netko svidi'

Starly Santos postavila je cilj izlaziti s jednim muškarcem u svakoj zemlji svijeta, ali ne želi nužno pronaći ljubav. 'Želim izlaziti s najmanje sto muškaraca, čak i ako nađem nekoga tko mi se sviđa', rekla je za The Sun. Tijekom posljednja tri mjeseca, 27-godišnjakinja je provela vrijeme s muškarcima u 12 zemalja: Čileu, Argentini, Brazilu, Urugvaju, Kolumbiji, Venezueli, Indiji, Tajlandu, Indoneziji, Filipinima, Singapuru i Americi. Priznaje i kako se od svih njih, jedino razočarala u muškarca iz Indonezije.

Rođena i odrasla u Fort Lauderdaleu na Floridi, Starly je oduvijek imala želju živjeti životom nomada. Nakon što je završila koledž, počela je pregledavati hotele i restorane za posao, nikad se ne zadržavajući predugo na jednom mjestu. Bila je plaćena da iskusi kulturu svake zemlje i to uglavnom sama. 'Putovala sam i išla sam na spojeve', rekla je. Starly je imala i dvije duge veze s muškarcima iz Nizozemske i Indije. Dakle, nije joj strano pronalaženje ljubavi na dalekim mjestima. Zapravo, ona više voli prekomorske romanse. No, tek kad je prijateljica rekla da joj je Starlyn život zanimljiviji od svega na Netflixu, bila je inspirirana da krene i dokumentira svoje ultimativno putovanje kroz spojeve.

Starly je odlučila da će se ograničiti na jedan spoj u svakoj zemlji i provesti samo četiri ili pet dana u svakom mjestu kako bi bila sigurna da će dosegnuti 100 u godini dana. Objasnila je: 'Bila sam znatiželjna gdje bih se drugdje na svijetu mogla zaljubiti. Ne samo u osobu, već i u mjesto. Htjela sam napraviti nešto jedinstveno dok sam još bila mlada. Ne želim ovo raditi sljedećih 10 godina. Na kraju, želim pronaći nekoga i oženiti se i sve to'. Iako na svojim solo putovanjima zna biti usamljena, njezina želja za istraživanjem i upoznavanjem novih ljudi nadjačava osjećaj izolacije.

Otkako je krenula u svoju emocionalnu ekspediciju, Starly je počela slati prijave za zainteresirane muškarce koji je žele izvesti na spoj u svojoj zemlji. Također, je upoznala neke muškarce na aplikacijama za spojeve. Spontana žena trguje kriptovalutom i zarađenim novcem plaća svoja putovanja. Međutim, spojeve uglavnom financiraju muškarci. Općenito, svaki je muškarac iz mjesta koje ona posjećuje. Međutim, Starly je morala raditi iznimke. 'Na primjer, muškarac kojeg je upoznala u Kolumbiji tamo je rođen i odrastao, ali onda se s 14 godina preselio u SAD i zajedno smo išli na koledž. Ali, on je još uvijek Kolumbijac, tako da ima neku vrstu nasljeđa. Ideja je pronaći nekoga lokalnog. Ako sam u bliskoistočnoj zemlji u kojoj lokalno stanovništvo stvarno ne izlazi jer to nije uobičajeno u islamskim kulturama, možda ću naići na stranca koji je tamo živio nekoliko godina ili nešto slično'.

Svaki udvarač mora se složiti sa Starlynim snimanjem i fotografiranjem spoja za objave na društvenim mrežama. Ako muškarcu to nije ugodno, ona neće izaći s njim. Jezik joj nije problem jer muškarci obično govore engleski ili Starly priča s njima na španjolskom. Iako ostaje otvorena za dugotrajne veze, ne želi skratiti svoju potragu ni zbog koga. Nije joj problem produžiti putovanje na određeno mjesto za nekoliko dana, ali ne unedogled. 'Razmišljanje je da, čak i ako upoznam nekoga tko mi se stvarno sviđa, želim nastaviti putovati', izjavila je, 'Trebali bi ostati u kontaktu najmanje godinu dana. Tako bi mi dali do znanja da im se stvarno sviđam. Također, ako žele nešto ozbiljno sa mnom, mogu me doći vidjeti u neku drugu zemlju'.

Svi njezini izlasci pružaju joj nevjerojatna kulturna iskustva. Posebno su je oduševili muškarci iz Bombaya i Venezuele. Naime, u Venezueli njena je dvodnevna avantura uključivala vožnju brodom otocima, a muškarac iz Bombaya pozvao ju je na svoju rođendansku zabavu koja je bila na jahti s njegovim prijateljima, a onda su idući dan išli na solo spoj: 'Šetali smo pored vode u zalazak sunca, a zatim smo imali mali kviz o Harryju Potteru jer smo oboje štreberi. Tako da je on moja najjača veza dosad'.

Njezina politika zabrane pijenja i sustav provjere pokazali su se učinkovitima u pronalaženju dobrih partnera. Starly se nije susrela sa situacijom u kojoj se osjećala nesigurno sve do Indonezije. Priznala je: 'Bio je samo malo previše jeziv i osjetljiv'. U roku od nekoliko sati, muškarac iz Indonezije spomenuo joj je brak i zamolio da se istušira u njezinoj hotelskoj sobi. Starly je ostala zatečena, osjećajući se vrlo tjeskobno i nelagodno. 'Onda me sljedeći dan, nakon našeg spoja, nastavio zvati. Nisam odgovorila, a on je poslao glasovnu poruku, psujući me što mu nisam odgovorila. Mislim da se svi dečki žele dodirivati ​​ili ljubiti ili bilo što jer su takvi dečki, ali on je pretjerao', objasnila je, 'Smatram se neustrašivom i ne brinem, koliko bih trebala, za svoju fizičku sigurnost, ali sve svoje lokacije u uvijek dijelim sa svojom obitelji'.

Suprotno onome što neki misle, Starly je sebe opisala kao 'konzervativnu'. Ljubljenje s muškarcem iz Bombaya bio je najveći fizički kontakt koji je imala s bilo kojim od svojih partnera. Ona zna svoje granice. Starly nikad ne ide na spoj s ikakvim očekivanjima ili unaprijed stvorenim idejama: 'Očito sam otvorenog uma. Ali, moj način razmišljanja je da želim nastaviti izlaziti'. Što se tiče velikih očekivanja, Starly je priznala: 'Mislim da je to veliki pritisak i može uništiti stvari. I osjećam se slobodnije i sigurnije, znajući da nitko ništa ne očekuje od mene'.

