Kada je upoznala svog muža imala je 18 godina, a on 40: 'Mnogi nas osuđuju, ali naša je ljubav jaka'

Bračni par, s 22 godine razlike u godinama, otkrio je kako je slučajnim susretom u baru započela njihova romansa. Sav, koja je tada imala 18 godina, i Mark Harrison, koji je tada imao 40 godina, prvo su se počeli dopisivati na Tinderu te su se dodali na Facebook. No, mjesecima kasnije, nakon što njihova romansa nije napredovala, Sav je bila vani u baru s prijateljicama kada je s druge strane sobe ugledala Marka. 'Vidjela sam ga i odmah postala nervozna jer je bio vrlo zgodan te je bio odjeven u lijepo odijelo', priznala je Sav. Mark je preuzeo inicijativu, započinjući razgovor sa Sav i njezinim prijateljicama, prenosi New York Post.

Kasnije tijekom noći, Sav je shvatila da nitko od njezinih prijateljica nije više u baru pa joj je Mark ponudio da prespava u njegovu stanu. 'Samo mi je dao čašu vode, stavio me u krevet i otišao spavati na kauč', rekla je Sav, 'Sljedećeg jutra dala sam mu poljubac u znak zahvale, a kada sam ušla u lift, tijelo mi je eksplodiralo od uzbuđenja'. Mark je rekao da je to bilo kao da su kemikalije u njihovom tijelu znale da su trebali biti zajedno - pogotovo jer je znao da Sav u tom trenutku nije imala namjeru izlaziti.

Sljedeći tjedan, par se sastao i razgovarao sedam sati, a onda su to ponavljali iznova i iznova. Mark je rekao da je njihova fizička povezanost bila nadograđena njihovom intelektualnom vezom. Trebalo je godinu dana od tog slučajnog susreta u baru da par jedno drugome kaže 'Volim te', i još godinu dana prije nego što su počeli živjeti zajedno i na kraju se vjenčali. 'Bilo je to poput sastavljanja slagalice gdje se polako, ali sigurno uklapaju na svoje mjesto, i jedna za drugom grade sliku', rekao je Mark. Sav, koja je napunila 20 godina kad se par uselio zajedno, rekla je da su njezina obitelj i prijatelji bili uredu s time što je kući dovela muškarca koji je dvostruko stariji od nje. 'Dobro me poznaju i mislim da su znali da nije ovaj starac, bio bi neki drugi', našalila se, 'Ali, mislim da su znali što mogu očekivati ​​od mene kada su u pitanju muškarci'.

Ali, u početku nije išlo sve po planu. Naime, Sav i Mark su uhvaćeni u bliskom druženju na kamerama u kući Savinih roditelja, a njezina je mama bila bijesna zbog svega što je vidjela. Ali, kad su se Mark i njena majka službeno upoznali, sve je prošlo glatko i Mark je sada sastavni dio obitelji. Tijekom karantene, Sav i Mark počeli su objavljivati ​​postove na TikToku, kao i mnogi drugi, ali par je čuo priče od onih oko sebe koji su osjećali da ne mogu biti s osobom koju vole zbog raznih razloga kao što su spol i dob. Njihov profil je eksplodirao nakon što je par počeo otvoreno govoriti o svojoj jedinstvenoj vezi, dodajući da zagovaraju sve vrste veza sve dok su svi uključeni punoljetni i daju pristanak.

'U suštini su se sramili ljubavi i to je Marka i mene sasjeklo do srži', rekla je Sav, 'Na tako smo privilegiranom mjestu s načinom na koji se predstavljamo i samo sam željela iskoristiti taj prostor za ljude koji se ne uklapaju, kao i za zabavu i ozbiljne poruke kako bih ljudima pokazala da su voljeni i da se o njima brine'. Par je rekao da je njihova razlika u godinama nešto o čemu zapravo ne razmišljaju i, ako uhvate ljude kako bulje u javnosti, njihove godine nisu ono što im prvo pada na pamet - to je njihova moda ili energija.

No, i dalje ponekad znaju dobivati ružne komentare na internetu. 'Mislim, tako je lako donositi zaključke na internetu, a da nekoga ne upoznaš', rekla je Sav, dodajući da ih ipak većina ljudi podržava. Mark je rekao da par nema ništa protiv toga da bude 'gromobran' za trolove ako to pomaže drugima da se osjećaju ugodnije u vlastitoj vezi - bilo da je u pitanju razlika u godinama ili LGBTQ. Sav je priznala da su primili stotine poruka koje su im govorile da rade upravo to. Ima dana kada okrutni trolovi povrijede Sav, ali Mark je rekao da ih njezina pamet i oštar jezik obično slome.

