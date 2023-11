Volite brati gljive? Pripazite na jednu stvar – možete biti kažnjeni i do 1000 eura

Mnogi se jeseni i hladnijim danima vesele zbog sezone branja gljiva i dobro iskorištenog vremena u prirodi, a oni iskusniji znaju da, osim poznavanja različitih vrsta i lokacija na kojima ih se može naći, treba poznavati i pravila Hrvatskih šuma. Najbolje lokacije za branje gljiva su unutrašnjost Hrvatske, Gorski Kotar, okolica Zagreba i Slavonske šume, a premda ih se može brati u svako doba dana, gljive je najbolje brati rano ujutro nakon kiše ili u sumrak, kad ih je najviše. Naravno, ako znate da je neko područje iznimno popularno za gljivarenje, krenite ranije da uberete što više!

U Hrvatskoj inače postoji oko 4500 vrsta gljiva, a prilikom berbe morate biti iznimno oprezni i pronaći one prave. Kada se koje beru, možete provjeriti u kalendaru branja gljiva. Osnovno pravilo kod branja gljiva je branje isključivo onih za koje ste potpuno sigurni da su jestive; no to nije sve. Naime za skupljanje svih nedrvnih proizvoda koje šume nude, morate imati dozvolu Hrvatskih šuma koju možete sami izraditi online.

Preporučena količina gljiva koje možete ubrati u jednom danu su tri kilograma gljiva, a čak 350 vrsta je zaštićeno i toga ih se uopće ne smije brati. Da izbjegnete neugodnosti i neplanirani trošak, prije kretanja u šumu obavezno izvadite dozvolu za branje gljiva koja vrijedi za tekuću kalendarsku godinu; jer bez nje riskirate kaznu i do 1000 eura.

"Dozvola se izrađuje za tekuću godinu i važi do 31. prosinca iste godine. Izrađuje se tako da se odabere uprava šuma podružnice na čijem se području sakupljaju biljke i gljive, a zatim se odabiru zakonom dostupne biljke za sakupljanje. Zakonom dostupne biljke su one koje nisu strogo zaštićene vrste čiji je popis definiran pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama. Izrada dozvole potpuno je besplatna", objasnili su u Hrvatskim šumama, a evo na koje još proizvode treba pripaziti, odnosno koliko čega smijete u danu ubrati ili sakupiti:

3 kg gljiva

10 kg kestena, divljeg šipka, žireva i sl.

2 kg češera

1 kg listova ili cvjetova

5 komada lukovica, gomolja ili korijena

5 kg crnogoričnih grana

5 kg humusa

Baka Milka na Dolcu prodaje gljive grmačice