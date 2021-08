Vodite li se intuicijom ili logikom? Odgovor će vam dati ovaj kratki kviz

Neki ljudi se vode snažnom intuicijom, u prosjeku više žene, a neki logikom. Kako bilo, to nema veze s inteligencijom već jednostavno s time kakav ste tip osobe. Ako ne možete sami procijeniti kakvi ste, riješite ovaj kviz. Odgovore zapisujte na papir i na kraju pročitajte rezultat.



1. Olovka i bilježnica koštaju 10 kuna i 10 lipa ukupno. Bilježnica je za 10 kuna skuplja od olovke. Koliko košta olovka?

a) 5 lipa

b) 10 lipa

c) 13 lipa

d) 15 lipa



2. Ako pet mašina treba 5 minuta kako bi izradile 5 čekića, koliko treba 100 mašina da bi napravile 100 čekića?

a) 3 minute

b) 4 minute

c) 5 minuta

d) 100 minuta



3. Šumu uništava bolest koja ubija drveće. Ona se širi tako da se svaki dan uništeno područje udvostruči. Ako bolest za 30 dana uništi cijelu šumu, koliko je dana trebalo bolesti da uništi polovicu šume?

a) 15 dana

b) 22 dana

c) 26 dana

d) 29 dana

Odgovori na pitanja:

1. 5 lipa je točan odgovor, bilježnica košta 10 kuna i 5 lipa.

2. Točan odgovor je c, pet minuta.

3. Zadnji, odgovor pod slovom d je točan - 29 dana.



Rezultati:

Ako ste odgovorili dva ili sva tri pitanja točno, tada je vaš stil razmišljanja analitički. Prije odgovaranja, stajete i razmišljate dok ne dođete do zaključka. Ljudi s ovim stilom razmišljanja češće upisuju fakultete, rjeđe varaju na testovima te su manje religiozni.



Ako, pak, imate samo 1 ili 0 točnih odgovora, vodite se intuicijom. To znači da ste pali u zamku te vjerojatno odgovorili -10 lipa, 100 minuta i 15 dana. Zaključke donosite na temelju onog što vam se čini u redu. Također, vjerojatno ste brzopleti i pomalo nestrpljivi u životu i često vam srce prevlada nad razumom.

