Voda sobne temperature ili hladna: Koju je bolje piti?

Ako danas još niste popili vodu, sada bi bilo pravo vrijeme za to, ali je li važno je li voda hladna ili sobne temperature? Hidratacija je neophodna za preživljavanje, a preporučuje se da svaki dan popijete otprilike polovicu svoje tjelesne težine u mililitrima vode. Međutim, postoje diskursi o tome trebate li doista piti ledenu vodu ili bi čaša sobne temperature dugoročno bila bolja za vašu probavu.

Čaša hladne vode često se klasificira prema postizanju temperature od 0 do 3°C, ali jednostavno okretanje slavine na hladno" ili dodavanje kockice leda u vaše piće učinit će je dovoljno hladnim, kako piše MBG. Što se tiče vode sobne temperature, to je jednostavno. Naravno, to može varirati ovisno o prostoriji u kojoj se nalazite, pa recimo raspon od 20 do 25°C. Ali je li jedno bolje za vas od drugog?

Dok voda sobne temperature nema nikakve znanstveno utvrđene prednosti, čini se da je toplija voda privlačnija drugim kulturama. "Kao što možete pretpostaviti, malo je znanstvenih istraživanja o dobrobiti pijenja tople vode, iako se to zagovara u mnogim kulturama", rekla je liječnica Amy Shah. "Jedina stvar koja je stvarno vjerojatna znanstveno je da pijenjem hladne vode sužavate svoje krvne žile i možda nećete imati dobru apsorpciju, dok kada pijete toplu vodu, vaše krvne žile su više proširene."

Uz to, kao što je navedeno, tradicionalne prakse sugeriraju da je korisnije piti vodu na višim temperaturama. Konkretno, prva stvar ujutro je najvažnije vrijeme da se popije nešto toplo te tako ponovno probudite svoj probavni sustav.

Pijenje hladnih ili ledenih pića može lako ugasiti vašu probavnu vatru. Bolje je da pijete napitke negdje između sobne temperature i vrućih. Hladna pića također mogu biti dobra, primjerice ljeti ili kad vam je pretoplo. Međutim, konzumirajte ih svjesno tako da ne bude uz hranu ili barem sat ili dva između obroka. Na ovaj način, može se ohladiti, a da to ne bude previše štetno za vašu probavu.

Osim toga, ako ste skloni migrenama, trebali biste pripaziti na temperaturu vode. Jedna studija objavljena u časopisu Journal of Neurogastroenterology and Motility povezala je konzumaciju hladne vode kao okidač glavobolje, a žene koje su imale jednu ili više migrena u prošloj godini imale su dva puta veću vjerojatnost da će migrena nastupiti zbog hladne vode.

