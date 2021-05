Vlasnici otoka na Bahamima traže mladi par koji bi ga čuvao tijekom godine - za više od pola milijuna kuna

Bogata obitelj traži mladi, avanturistički par kojem bi platili da čuva i nadgleda njihov privatni otočić na Bahamima.



Zadatci i obaveze su vezani za brigu o tri velike kuće ove obitelji koja inače živi na relaciji Napulj-Florida-Bahami, ali najviše vremena su, od kada je pandemija, proveli na otoku. Sada se vraćaju obavezama i poslu u ostale gradove, ali ne žele ostaviti otok bez nadzora.



Par koji odaberu imat će godišnju plaću između 100 000 i 120 000 dolara, odnosno 647 000 i 770 000 kuna, ovisno o iskustvu, a uz to obavezno i zdravstveno i stomatološko osiguranje te automobil. Radi se od ponedjeljka do petka, od 8 do 17 sati.

Lucy Challenger, osnivačica Polo & Tweed stranice na kojoj stoji ovaj oglas za posao rekla je za UNILAD da je ovo zaista prilika koja se pojavi jednom u životu. "Mislim da je nepotrebno govoriti da smo preplavljeni prijavama otkako je objavljen oglas, ali moramo prvo pogledati sve životopise i sastaviti popis kandidata koji odgovaraju onome što se traži."



Prijaviti se mogu samo oni koji imaju dozvolu za rad u SAD-u.

