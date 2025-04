VIDEO Pravi proljetni desert: Brzi kolač s višnjama koji će oduševiti svakog gosta

Ponekad nemamo puno vremena, ali želimo iz pećnice izvući nešto što izgleda i miriše kao da smo se trudili satima. Upravo takav je ovaj brzi kolač s višnjama – jednostavan, a iznenađujuće ukusan! Sočan, mekan, a opet dovoljno čvrst da ga možete ponijeti u goste ili poslužiti kad vam netko nenajavljeno pokuca na vrata. Ono što ga izdvaja je ta lagana voćna svježina višanja koja savršeno balansira slatkoću biskvita. Vizualno je jako zanimljiv – nije to klasičan mramorni kolač koji ste već sto puta pekli, već prava mala voćna proljetna radost. Posebno sad za Uskrs i toplije dane, kad svi težimo nečemu laganijem, voćnom – ovaj kolač je pun pogodak.

Jedino na što treba pripaziti je nekoliko sitnica koje čine razliku: uvijek prosijte suhe sastojke, to je mala tajna velikih kolača. Jogurt dodajte na kraju i tada umiješajte smjesu kuhačom, nježno – to je ključ one prave biskvitne mekoće. A višnje prije pečenja svakako zamiješajte s malo šećera – tako će se "uhvatiti" za tijesto i neće vam pasti na dno. I još nešto – kolač je odličan i topao i hladan, a ostaje mekan danima (ako ga ne nestane odmah). Prava mala slastica za svaku prigodu. U video od cukerijere pogledajte detaljno pojašnjen recept.

Recept za brzi kolač s višnjama

Sastojci:

275 g brašna

150 g šećera

2 jaja

200 g jogurta

1 prašak za pecivo

100 g ulja

1 vanilin šećer

400 g višanja

Priprema: