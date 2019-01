VIDEO Pogledajte genijalan trik kako jednostavno oguliti kuhano jaje

Kuhana jaja mnogima su omiljeni izbor za doručak ili dodatak jelima, no nekima čišćenje ljuske skuhanog jajeta može biti prava noćna mora.

Ali više ne mora biti. David Freiheit, odvjetnik, otac, youtuber i ljubitelj društvenih mreža, objavio je na svom Twitter profilu genijalan trik kako očistiti skuhano jaje na jednostavan način. Pojasnio je kako mu je ovaj trik pokazalo jedno od njegovo troje djece i odmah ga je odlučio iskušati i sam.

Skuhano jaje uzmite u ruku i nožem skinite "vrh". S druge strane jaje lagano potucite da popuca ljuska. Zatim je potrebno jaje "ispuhati" iz ljuske na način da puhnete u odrezani vrh.

