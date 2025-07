VIDEO Hrana mu je misteriozno nestajala iz stana: Šokiralo ga je ono što je kamera snimila

Sigurnosne kamere u kući prvenstveno služe za zaštitu doma i osjećaj sigurnosti, no ponekad snime i više nego što bismo očekivali ili željeli. Od neobičnih ponašanja kućnih ljubimaca, preko komičnih padova ukućana, do potpuno neočekivanih i ponekad uznemirujućih situacija, ove tihe "oči" doma zabilježile su razne trenutke koji bi inače prošli nezamijećeno. Tako je jedan muškarac otkrio nešto zastrašujuće nakon što je postavio kameru da bi saznao zašto mu hrana nestaje iz kuće.

Davne 2009. godine, glumac Joe Cummings živio je sa svojom djevojkom u stanu u New Yorku. Glumac je objasnio da je stalno primjećivao da mu nestaje hrana, iako je bio siguran da je on ne jede. Čak je suočio svoju djevojku s tim, no ona ga je uvjeravala da ni ona potajno ne jede noću. Ipak, Cummings joj nije sasvim povjerovao pa je postavio kameru u kuhinju s namjerom da je uhvati na djelu, piše LADbible. I iako je uhvatio ženu kako jede njegovu hranu, ta žena nije bila njegova djevojka. Snimka, podijeljena na YouTubeu, prikazuje jeziv prizor: nepoznatu osobu koja se polako spušta iz tavanskog prostora tijekom noći, silazi na stol i zatim obavlja što je naumila.

Nepoznata žena obavila je nuždu u sudoperu, popila nešto iz hladnjaka i poslužila se stvarima iz smočnice. Cummings je u jednom trenu izašao iz sobe, a nepozvana gošća uspjela se sakriti i ostati neprimijećena. Nakon što je pogledao šokantnu snimku, glumac je odmah napustio stan i pozvao policiju koja je došla, istražila situaciju i ispratila ženu van.

"Policajci su rekli da izgleda kao da je tamo bila barem nekoliko tjedana", objasnio je Cummings. Dodao je da ne zna tko je ta žena te da nije otkrila puno informacija policajcima. Navodno je u tavanskom prostoru, koji se proteže prilično duboko, uredila sebi mali kutak s pokrivačem, a taj prostor nije imao nikakvu povezanost s vanjskom ventilacijom.

Na pitanje kako je mogla ući, Cummings je rekao da ne zna i da je jedini način na koji je mogla ući je kroz prozor jer je stan na zadnjem katu i ima požarni izlaz. "Policija misli da je vjerojatno ulazila da me opljačka dok me nije bilo i odlučila se sakriti u tavanskom prostoru", objasnio je glumac. Navodno ovo nije prvi put da su policajci naišli na nešto takvo. Cummings je odlučio ne podnijeti tužbu jer mu je bilo žao te "divlje" žene.