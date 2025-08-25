Vage će biti usamljene, a Blizance očekuje nesklad u osobnim odnosima

OVAN

LJUBAV: Napokon će se pojaviti prilike za kvalitetniji privatni život. Vjerojatno će se to pokazati kroz pozive za zabave ili društvena okupljanja koja ćete vi rado prihvaćati. Otuda će uslijediti i prilike za nova poznanstva. Vezani će isto biti bolje.

KARIJERA: Pred vama je novi zadatak. Sjetite se stoga što vi sve možete. Moguće je da će vam malo u pomoć priskočiti neki ljudi koji imaju utjecaja, ali tek toliko, radi njihove rekreacije. Ostalo morate sami, pa se dobro koncentrirajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su važnija od riječi.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Vjerojatno ćete se malo udaljiti od voljene osobe. Ovo zahlađenje vi nećete uzeti preozbiljno, nego ćete sve nadilaziti humorom i pozitivnim stavom. Humor je u svakom slučaju zdrav, no ipak pazite da ne pretjerate sa šalama na tuđi račun.

KARIJERA: Niste sigurni u svoje ideale. Zato tražite nove uzore. Neki će jednostavno početi oponašati osobe iz njihove profesije sviđaju. I to je neki put, ali kad tak trebate doći do sebe i svojih specifičnosti. Pozabavite se svojim ciljevima u poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Napunite baterije svojim omiljenim sportom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Nesklad u osobnim odnosima i još više u vašim ljubavnim očekivanjima učinit će da se osjećate frustrirano ili usamljeno. Bilo bi dobro prihvatiti ono što jest i bez velikih ambicija čekati povoljnije dane. Oni će doći. Čekajte s osmijehom.

KARIJERA: Cjelokupna situacija na radnom mjestu mogla bi vam ove dane učiniti teškim. Stalno ćete imati osjećaj da gubite tlo pod nogama ili da sve ovisi o drugima, a baš ništa o vama. To je samo privremeno. Sjetite se svojih postignuća.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte vratnu kralježnicu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Vaš ljubavni život postat će tiši, diskretniji. Oni u vezama nalazit će se na sasvim običnim mjestima gdje se kreću svakodnevno, dok će mogućnost izlazaka na atraktivne događaje zanemariti. Samci će flertovati s osobom s posla.

KARIJERA: Na poslu će se sve više osjećati prava radna atmosfera. Vi ćete vjerojatno uveseljavati druge kad naiđu teže minute. Netko će možda kukati što ima puno posla, ali vi ćete sve okrenuti na šalu. Tako ćete poticati i sebe i kolege.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manjak energije nadomjestite boljim planom.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: Vaša potreba za društvom bit će prilično naglašena, pa ćete svako malo izlaziti van. Bit će to neformalna druženja s vama bliskim ljudima i prijateljima. Nećete imati velika očekivanja, no baš ta opuštenost možda vam donese i novu ljubav.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio sve ćete više shvaćati da one neopipljive ili skrivene teme sve više dobivaju na značaju. Krajem tjedna to će vam postati toliko važno da biste mogli zanemariti realitete. Ne zaboravite obaviti svoj posao.

ZDRAVLJE: Idite tamo gdje se osjećate dobro.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

DJEVICA

LJUBAV: Potreba za intimnošću kod vas će ojačati. Zato će se mnogi koji već imaju partnera rado povlačiti u svoj dom i tu potiho uživati udvoje. Nećete mnogo izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, a manje druženja i šansi za ljubav. Osim ako ne izađu.

KARIJERA: Djelovat ćete na raznim frontovima, ali neće postojati ništa toliko snažno da bi vas potpuno zaokupilo. Funkcionirat ćete dobro uz pažljivo organizirane stanke. One su potrebne jer sada imate manje snage nego inače.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razmišljat ćete o smislu života i pomalo o smrti.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati usamljeno ili kao da se cijeli svijet urotio protiv vas. Primirite se i povucite u tišinu i meditaciju. Ne očekujte baš ništa od onog što trenutačno imate. Tako ćete najbolje pregrmjeti ovaj zahtjevan period.

KARIJERA: Možda će vam se u prvi tren učiniti da se vaša znanja i stručnost ne vrednuju onako kako treba. Ipak, u drugom dijelu tjedna postajat ćete sve potrebniji onima s kojim radite. Ne razmišljajte previše, jednostavno radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje je vjerovati nego sumnjati.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti kao da je ljubav na nekoj drugoj planeti. Osjećaj usamljenosti i frustriranosti bit će blag, ali prisutan. Najbolje je potražiti vesele ljude ili zanemariti brige baveći se onim za što znate da volite. Već će doći bolji dani.

KARIJERA: Moguće je da ćete ovih dana uspostaviti ili obnoviti poslovne kontakte s ljudima koji rade na nekom drugom kontinentu. To će vam svakako donijeti dobrobit i proširiti horizonte. Koliko god izgledalo daleko, bit će dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite suzdržaniji u reakcijama.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Vedrina, pozitivan duh, smisao za humor – sve će to biti naglašeno u vašem privatnom životu ovih dana. Zato se ne trebate truditi previše, nego samo imajte otvorene oči i reagirajte kad treba. Sve će se slagati samo od sebe, a vi uživajte.

KARIJERA: Nalazite se u periodu kad će neke stvari trebati definitivno privesti kraju. Baš ovaj tjedan karakterističan je po tome. Završit ćete neke priče i okrenuti novi list. Kod nekih će to biti malo radikalnije. Ne žurite, nego prvo odvažite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta. Pazite na prehranu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Veći dio svog slobodnog vremena provodit ćete u sasvim običnim aktivnostima uživajući nečiju naklonost. Bez velike pompe znat ćete cijeniti sitnice, a voljena osoba će vam uzvraćati jednakom mjerom. Bit ćete zadovoljni i bez velikih prohtjeva.

KARIJERA: Počinje faza kad će se vaše znanje sve više cijeniti. Budite svjesni svoje stručnosti i slobodno prezentirajte svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savjet ili da će vam ponuditi usko specijaliziran posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu i u prirodi.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Vaše čežnje bit će jake, a vi nekako prepušteni sami sebi. Oni koji imaju dobrog prijatelja ili prijateljicu pokušat će s njim (njom ) podijeliti svoje frustracije. Vezani će osjećati distancu u odnosu, a neki će biti u iskušenju ljubomore. Izdržite.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima imat će dosta posla, dok će ostali biti otvoreni za pomoć drugima. Neki će se pokazati kao dobri savjetnici, a svoje će znanje lako primjenjivati u praksi. Mali nesporazumi u komunikaciji bit će prolazni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremene nervoze i sitne brige.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RIBE

LJUBAV: Vjerojatno je da ćete dati sve od sebe da se uljepšate, a primijetit ćete i to da vas osoba suprotnog spola stalno odmjeravaju. Oni u vezama pokušat će osvježiti odnos, dok će samci rado izlaziti i zavoditi. Otvorite se i bit ćete uspješni.

KARIJERA: Što je gotovo, gotovo je. Nemojte to više analizirati. Prepustite vremenu neka radi za vas, a vi se usredotočite na ono što upravo počinje. Pred vama je nešto potpuno novo i ne još sasvim definirano. Budite otvoreni za to.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pomičite granice pod svaku cijenu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Ovan, Strijelac, Ribe