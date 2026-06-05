Stručnjaci upozoravaju: Ovih 7 namirnica nikada nemojte davati svojoj mački, neke mogu biti kobne
Mačke su znatiželjne životinje, ali njihov probavni sustav ne podnosi mnoge namirnice koje ljudi svakodnevno jedu. Iako se može činiti bezazleno dati ljubimici mali zalogaj sa stola, neke namirnice za mačke mogu biti opasne čak i u malim količinama. Upravo zato vlasnici trebaju znati što nikako ne bi smjelo završiti u mačjoj zdjelici.
Luk i češnjak: Luk, češnjak, vlasac i slične namirnice posebno su opasni za mačke jer mogu oštetiti njihove crvene krvne stanice. Problem mogu izazvati u sirovom, kuhanom, prženom, sušenom ili praškastom obliku, što znači da rizik postoji i u gotovim jelima i začinima. Nakon konzumacije mačka može postati slaba, bezvoljna, imati blijede desni, povraćati ili pokazivati znakove anemije.
Čokolada: Čokolada sadrži teobromin i kofein, tvari koje mačke ne mogu sigurno razgraditi. Posebno su opasne tamna čokolada, kakao i čokolada za kuhanje, jer sadrže veće količine štetnih sastojaka. Ako mačka pojede čokoladu, mogu se javiti povraćanje, proljev, nemir, ubrzan rad srca, drhtanje i napadaji.
Grožđe i grožđice: Grožđe i grožđice ne bi se smjeli davati mačkama jer se povezuju s ozbiljnim oštećenjem bubrega. Problem je u tome što nije poznata sigurna količina, pa je najbolje potpuno ih izbjegavati. Ako mačka pojede grožđe ili grožđice, vlasnik bi trebao odmah kontaktirati veterinara, čak i ako se simptomi ne pojave odmah.
Alkohol i sirovo tijesto s kvascem: Alkohol je za mačke vrlo opasan i nikada im ne smije biti dostupan. Čak i male količine mogu izazvati povraćanje, dezorijentiranost, probleme s disanjem, pad tjelesne temperature i ozbiljno trovanje. Opasno je i sirovo tijesto s kvascem jer se u želucu može širiti i stvarati alkohol tijekom fermentacije.
Kava, čaj i energetska pića: Kofein je za mačke štetan jer snažno djeluje na njihov živčani i srčani sustav. Nalazi se u kavi, čaju, energetskim pićima, nekim gaziranim napicima i određenim dodacima prehrani. Nakon unosa kofeina mačka može postati nemirna, ubrzano disati, povraćati, drhtati ili imati poremećaje srčanog ritma.
Ksilitol: Ksilitol je umjetni zaslađivač koji se nalazi u žvakaćim gumama bez šećera, bombonima, dijetalnim proizvodima i nekim namazima. Iako je najpoznatiji kao velika opasnost za pse, veterinari savjetuju da se proizvodi s ksilitolom drže daleko i od mačaka. Budući da takvi proizvodi ionako nemaju mjesto u prehrani ljubimaca, najbolje je ne riskirati i ne nuditi ih mački ni u najmanjoj količini.
Avokado: Avokado se često smatra zdravom namirnicom za ljude, ali za mačke nije dobar izbor. Može izazvati probavne smetnje poput povraćanja i proljeva, a dodatni problem predstavlja koštica koja može biti opasna ako je životinja pokuša gristi ili progutati. Zbog masnoće avokada kod osjetljivih životinja mogu se javiti i dodatne probavne tegobe, pa ga je najbolje držati izvan mačjeg jelovnika.
Najsigurnije je mačku hraniti hranom koja je namijenjena upravo mačkama, jer one imaju posebne prehrambene potrebe. Ostaci sa stola često sadrže začine, masnoće ili skrivene sastojke koji ljubimici mogu naštetiti. Ako mačka slučajno pojede neku od ovih namirnica, najbolje je odmah nazvati veterinara i reći što je pojela, u kojoj količini i kada se to dogodilo.
*uz korištenje AI-ja