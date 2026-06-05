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Jednostavan i učinkovit trik

Jedan sastojak iz kuhinje može produljiti svježinu salate za gotovo dva tjedna

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
05.06.2026.
u 16:30

Bez obzira na to koja vam je salata favorit, svaka zelena salata ima zaštitni sloj zbog kojeg može brže propadati ako se ne čuva pravilno. Stručnjaci otkrivaju jednostavan trik koji može usporiti taj proces.

Ako često pripremate salate, vjerojatno vam se dogodilo da otvorite hladnjak i otkrijete kako je salata uvenula te više nije za upotrebu. Zelena salata jedna je od najčešćih ljetnih namirnica, a nepravilno skladištenje može joj znatno skratiti rok trajanja. Stručnjakinja za prehranu i autorica nekoliko kuharica Laura Fuentes preporučuje jednostavan postupak koji pomaže zadržati svježinu i hrskavost salate danima dulje. Savjetuje da se listovi najprije operu u otopini vode i alkoholnog octa, a zatim temeljito osuše prije spremanja.

Za pripremu otopine dovoljno je pomiješati alkoholni ocat i hladnu vodu u omjeru 1:3 te u nju uroniti salatu na nekoliko minuta. Ocat sadrži octenu kiselinu koja pomaže ukloniti bakterije i nečistoće koje ubrzavaju kvarenje salate, prenosi Express. Nakon namakanja listove treba dobro osušiti, bilo pomoću posude za salatu ili čistom kuhinjskom krpom. Potpuno uklanjanje vlage ključno je jer preostala voda potiče propadanje i skraćuje svježinu. Kada je salata suha, preporučuje se spremiti je u posudu s poklopcem ili vrećicu sa zatvaračem zajedno s listom kuhinjskog papira.

Papir će upijati višak vlage koji se prirodno stvara tijekom skladištenja. „Rasporedite listove salate na čistu kuhinjsku krpu dok se potpuno ne osuše, a zatim ih spremite u vrećicu sa zatvaračem zajedno s papirnatim ubrusom i stavite u hladnjak“, savjetovala je Fuentes. Ova metoda skladištenja može održati salatu svježom između 10 i 14 dana, što je znatno dulje nego kod uobičajenog spremanja u hladnjak.
Ključne riječi
alkoholni ocat hladnjak čuvanje skladištenje salata

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