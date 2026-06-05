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miris djetinjstva

Jedan starinski recept koji nas vraća u djetinjstvo: Jetrica u saftu s palentom

@jedem.fino/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
05.06.2026.
u 09:30

Ovo jelo najbolje je kad se polako kuha, jer tada jetrica postaju mekana, a umak bogat i pun okusa.

Mirisna, sočna i puna okusa – jetrica u saftu jedno su od onih jela koja vraćaju u djetinjstvo i podsjećaju na pravu domaću kuhinju. Uz bogati umak i jednostavne sastojke, ovaj recept savršen je izbor za brz, ali zasitan ručak koji se lako prilagođava vašem omiljenom prilogu. Recept je podijelila food blogerica @jedem.fino. Uživajte! 

Sastojci:

  • 500 g junećih jetrica
  • 2 velika luka (ili 3 manja)
  • malo ulja
  • 3 češnja češnjaka
  • 400 ml temeljca (u vodi otopljena goveđa kocka)
  • 200 ml šalše
  • začini po želji (vegeta, slatka paprika, papar, sol, suhi peršin…)
  • Prilog (po želji): palenta, njoki, riža ili tjestenina

Priprema: Na malo ulja prepržite sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast i lagano karameliziran. Dodajte juneću jetricu narezanu na trakice i dinstajte oko 10 minuta, dok se lagano ne zapeče. Umiješajte sitno sjeckani češnjak i kratko pirjajte. Zalijte temeljcem i šalšom te sve dobro promiješajte. Začinite po ukusu. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte oko sat vremena uz povremeno miješanje. Po potrebi dodajte još malo tekućine. Poslužite toplo uz palentu. 
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