Jedan starinski recept koji nas vraća u djetinjstvo: Jetrica u saftu s palentom

Mirisna, sočna i puna okusa – jetrica u saftu jedno su od onih jela koja vraćaju u djetinjstvo i podsjećaju na pravu domaću kuhinju. Uz bogati umak i jednostavne sastojke, ovaj recept savršen je izbor za brz, ali zasitan ručak koji se lako prilagođava vašem omiljenom prilogu. Recept je podijelila food blogerica @jedem.fino. Uživajte!

Sastojci:

500 g junećih jetrica

2 velika luka (ili 3 manja)

malo ulja

3 češnja češnjaka

400 ml temeljca (u vodi otopljena goveđa kocka)

200 ml šalše

začini po želji (vegeta, slatka paprika, papar, sol, suhi peršin…)

Prilog (po želji): palenta, njoki, riža ili tjestenina

Priprema: Na malo ulja prepržite sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast i lagano karameliziran. Dodajte juneću jetricu narezanu na trakice i dinstajte oko 10 minuta, dok se lagano ne zapeče. Umiješajte sitno sjeckani češnjak i kratko pirjajte. Zalijte temeljcem i šalšom te sve dobro promiješajte. Začinite po ukusu. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte oko sat vremena uz povremeno miješanje. Po potrebi dodajte još malo tekućine. Poslužite toplo uz palentu.