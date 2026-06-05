Žene otkrile jednu stvar koju muškarci premalo rade tijekom seksa: "Nema ništa privlačnije"

Seks je tema koja često dominira društvenim mrežama, posebno forumima poput Reddita, gdje muškarci i žene otvoreno razgovaraju o svojim željama, fetišima i seksualnim maštarijama. Istovremeno, brojne tvrtke koje proizvode seksualna pomagala i platforme povezane sa seksualnim sadržajem redovito provode istraživanja kako bi doznale što njihove korisnike najviše privlači i što doprinosi kvalitetnijem seksualnom životu. Zanimljivo je da su rezultati različitih istraživanja i internetskih rasprava pokazali vrlo sličan trend. Naime, mnoge žene tvrde da postoji jedna stvar koju bi voljele češće doživjeti tijekom seksa, a muškarci je rijetko rade. U nedavnim raspravama posebno se istaknula želja da muškarci otvorenije pokazuju užitak kroz uzdahe, stenjanje i druge spontane reakcije. Mnoge žene smatraju da su takvi znakovi izrazito privlačni.

Tema se pojavila na Redditu, ponajviše u raspravama na subredditu r/AskWomen, gdje su korisnice dijelile svoja iskustva i mišljenja o tome što im je važno tijekom intimnih trenutaka. Prema ranijem istraživanju tvrtke Lovehoney, jednog od najvećih svjetskih proizvođača i trgovaca seksualnim igračkama, čak 94 posto žena smatra da su tijekom seksa glasnije od svojih partnera, dok se s tim složilo i 70 posto muškaraca. No mnoge žene tvrde da bi voljele da muškarci manje skrivaju svoje reakcije, prenosi Metro.co.uk.

Stručnjakinja za odnose i registrirana terapeutkinja Tiff Hudson smatra da je razlog vrlo jednostavan. „Mnoge žene smatraju uzbudljivim kada partner tijekom seksa proizvodi zvukove jer je to jasan i neposredan dokaz da uživa“, objasnila je. Uzdasi, promjene u disanju ili stenjanje uklanjaju nesigurnost i pomažu partnerima da bolje razumiju što drugoj osobi odgovara. „Slušanje partnerova disanja, uzdaha ili stenjanja pruža nedvosmislen dokaz da se osjeća dobro. Takvi neverbalni znakovi smanjuju nagađanje, jačaju samopouzdanje i pomažu partnerima da prilagode dodir, tempo i intenzitet“, rekla je. Hudson smatra da takve reakcije ne utječu samo na uzbuđenje, nego i na osjećaj povezanosti. „Zvukovi tijekom intimnosti mogu produbiti povezanost između partnera jer predstavljaju znak prisutnosti, sigurnosti i povjerenja. Kada ljudi prestanu razmišljati o tome kako izgledaju i dopuste sebi da budu viđeni i saslušani, intimnost postaje prisnija i povezanija“, tvrdi.

Istraživanje koje je provela Bloom Stories, platforma specijalizirana za audio erotski sadržaj, pokazalo je da čak 94 posto osoba u dobi od 25 do 34 godine smatra da su zvukovi užitka jedan od najsigurnijih načina za povećanje uzbuđenja tijekom seksa. S druge strane, muškarci su u raspravama navodili različite razloge zbog kojih ostaju tihi. Neki tvrde da su navikli na prikaze iz pornografije u kojima muškarci rijetko glasno pokazuju emocije, dok drugi kažu da se tijekom seksa koncentriraju na kontrolu uzbuđenja i trajanja odnosa. Terapeutkinja savjetuje muškarcima da ne glume i ne pretjeruju, nego da se prepuste i prirodno počnu uživati u trenutku. „Počnite s nečim jednostavnim i iskrenim. Nemojte glumiti radi dojma. Dovoljno je obratiti pažnju na vlastito disanje, sporije udisaje, duže izdisaje ili spontani zvuk kada vam nešto posebno godi“, poručila je. Predlaže i verbalnu komunikaciju tijekom odnosa. „Takve reakcije možete povezati s jednostavnim povratnim informacijama poput: 'tu', 'još toga' ili 'da'.“

Na Redditu su mnoge žene priznale da im je privlačno čuti partnera kako pokazuje da uživa. Jedna korisnica napisala je da voli čuti partnerove uzdahe i stenjanje jer joj to pokazuje koliko mu je ugodno te dodatno pojačava uzbuđenje. Druga je istaknula da joj je seks u potpunoj tišini neugodan te da bi voljela da se više muškaraca osjeća dovoljno opušteno da glasnije izražava svoje osjećaje. Jedna korisnica otišla je korak dalje i poručila da joj je „svaki zvuk koji muškarac ispusti nevjerojatno privlačan“, dok je druga otkrila da je partneru morala objasniti kako želi čuti njegove reakcije i da nema potrebe da ih zadržava za sebe. Neke su žene navele i da ih privlači određena doza ranjivosti koju takve reakcije pokazuju te da im zato djeluju posebno seksi.