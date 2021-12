Umjetni borovi sve su traženiji: Saznajte kako odabrati idealan i kakva je ponuda u našim trgovinama

Posljednjih godina sve su traženiji umjetni borovi, najviše iz praktičnosti - jednostavnije je kupiti jedan bor i imati ga godinama, nego svake godine ići u potragu na Badnjak za savršenim pravim drvcem.



Ako ste i vi jedni od onih koji su odlučili uložiti u umjetni bor, prije nego krenete u kupovinu pročitajte nekoliko savjeta koji će vam pomoći da odaberete što bolji za svoj prostor.



1. Mislite o količini mjesta koju imate

Prije nego odete u trgovinu, izmjerite prostor u kojem ćete držati drvce. Ako želite jako visoko drvce, ono bi trebalo završiti nekih 15 centimetara od stropa kako bi dobro izgledalo i kako bi vam stao još ukras za vrh. Ako, pak, želite vrlo mali bor onda je dobra odluka da bude umjetan jer se zaista može pronaći raznih veličina koje neće zauzeti puno prostora.



2. Razmislite o lampicama

Možete ih kupiti zasebno, a možete kupiti i drvce koje ih već ima na sebi - to olakšava veliki dio posla - raspetljavanje žice i postavljanje.

3. Gledajte iglice

Dobro pogledajte bor sa svih strana i izbliza - ponekad na prvi pogled izgleda dobro, ali kada priđete bliže shvatite da se ne radi o iglicama već o papirnatim, mekanim trakicama. Birajte onaj bor čije su iglice jako realno napravljene, toliko da ih je teško razlikovati od pravih.



4. Boja je važna

Da bi izgledalo što realnije, drvce bi trebalo biti pomalo šareno, odnosno tamno i svijetlo zelene boje s malo smeđe. Ako je sve u istoj nijansi, već na prvi pogled će izgledati nerealno, a to vjerojatno ne želite, prenosi Southern Living.



Dakle, kada kupujete umjetno drvce, gledajte da ono bude što više nalik pravom. Takvi borovi su kvalitetniji i dugotrajniji.



U našim trgovinama ponuda je zaista raznolika, kao i cijene. Pogledajte što se nudi.



Na Bazzaru možete odabrati veličinu jelke - od 40 do 500 centimetara - a prema njoj se razlikuje i cijena. Kreću se od 300 do negdje 6000 kuna. Primjerice, možete kupiti već potpuno okićeno drvce, a njegova cijena (za 500 cm) iznosi 5 909 kuna, a možete odabrati i samo jednu polovicu koja se stavlja uza zid i izdvojiti 420 kuna.

Foto: Bazzar

Foto: Bazzar

Obična drvca od 120 centimetara, bez ukrasa i lampica, koštaju otprilike 360-400 kuna.

U Jysku možete pronaći borove različite veličine, ali i hrpu ukrasa.

Foto: Jysk

48 centimetara, 75 kuna/ 90 centimetara, 375 kuna/ 180 centimetara, 500 kuna

Emmezeta u ponudi ima klasično zeleno-bijelo drvce od 240 centimetara za 1199 kuna...

Foto: Emmezeta

...Ali i jedno neobično, viseće bijelo drvce od 150 centimetara (1000 kuna).

Foto: Emmezeta

Pevex također ima raznoliku ponudu, a mi smo izdvojili najbolje.

Foto: Pevex

220 centimetara - 2549 kuna, 180 centimetara - 1899 kuna, 120 centimetara - 799 kuna/ 120 centimetara - 399 kuna/ 210 centimetara - 699 kuna