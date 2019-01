U zrakoplovu naručio sendvič za 40 kuna, a onda ostao neugodno iznenađen onime što je dobio

Kad niste baš dobre volje, a nalazite se u zrakoplovu, ne može puno toga pomoći, no ukusan sendvič definitivno je dobra ideja! To je mislio i jedan muškarac kojeg je glad ulovila na letu od Balija prema Australiji, no nije ispalo onako kako se nadao.

Nick Mosley iz iz Brigtona letio je zrakoplovnom kompanijom Jetstar Airways poželio je "trostruki" sendvič, ali ono što je dobio nije ispunilo njegova očekivanja, a ostao je i pomalo praznog želuca.

I must say @JetstarAirways have a cheek charging AUS$9 for sandwiches... without any fillings... Great for their bottom line but not so good for filling the tums of customers pic.twitter.com/dok9GicE9E