Trebam li priznati svojoj supruzi da sam je prevario s pet žena?

Prevario sam svoju suprugu, imao sam strastveni i vatreni seks s pet različitih žena otkako smo se vjenčali. Osjećam se krivo i stalno razmišljam o tome trebam li joj priznati varanje. Četiri žene upoznao sam na društvenim mrežama. Bilo je to samo zbog seksa i ništa više, ali osjećao sam se dobro zbog seksa kojeg samo imao s njima. Peta žena je kolegica s posla koja je u mojim godinama. Uvijek sam joj se sviđao i na kraju smo imali aferu koja je trajala šest mjeseci. Prekinuli smo jer je stres od čuvanja tajne na poslu bio preveliki i ona je na kraju našla novi posao. Preuzimam potpunu odgovornost za varanje, ali bilo je razloga. Imam 38 godina, a moja žena 36. U braku smo deset godina i imamo sina starog osam godina. Moja žena je bila djevica kad smo se vjenčali. Nismo imali seks do naše bračne noći ispričao je jedan muškarac za The Sun.

Nikad nije bio divlji dok je odrastao. Seksao se s nekoliko djevojaka kad je imao 17 godina. Njegova supruga nije bila pretjerano zainteresirana za seks. Njihov seksualni život bio je dosadan, kaže, ali zna da je učinio pogrešku. Želi joj priznati sve, ali boji se posljedica. To bi moglo značiti kraj njihove braka, jer zna da mu žena neće oprostiti. Tvrdi da voli svoju supruga i da joj je bio vjeran zadnje dvije godine, ali ne zna kako postupati dalje pa za savjet pita stručnjakinju.

- Priznati sve vašoj ženi moglo bi vam olakšati savjest, ali ćete njoj stvoriti čitavu gomilu jada i ništa nećete riješiti. To bi moglo uzrokovati raspad vaše veze. Bila bi apsolutno devastirana, a i vaš sin. Umjesto da se brinete o učinjenom i izgubljenom, usredotočite se na jačanje svog braka u budućnosti. Nije lako zadržati ljubav i seks svježim i živim, ali to se može. Vaša supruga možda također nije sretna vašim seksualnim životom, ali neiskustvo ili seksualna inhibicija mogu je sprječavati u tome. Nađite pogodan trenutak i razgovarajte s njom uživa li u seksu i možete li učiniti nešto bolje. To je bolja taktika od optuživanja da joj je dosadno u krevetu. Kad znate njene osjećaje, lakše ćete utvrditi što treba raditi. Možda joj je potrebno samo jačanje samopouzdanja ili trebate naučiti više o seksualnim reakcijama žena - odgovorila mu je Deidre.

