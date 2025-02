Tražila je savjet jer joj je mačka 'promijenila' boju: Tako je saznala da ju muž vara

Varanje je jedno od najbolnijih iskustava u odnosima, no ponekad ljudi otkriju nevjerstva na načine koji nisu uvijek očekivani. Umjesto klasičnih metoda poput praćenja ili postavljanja izravnih pitanja, neki se oslanjaju na neočekivane tehnike da bi došli do istine. Bilo da je riječ o slučajnim otkrićima na društvenim mrežama ili nepažljivim porukama poslanim na pogrešan broj, postoji mnogo načina na koje se istina može otkriti, ponekad čak i na način koji nitko ne bi očekivao.

Tako je jedna žena saznala da ju druga polovica vara nakon što je primijetila da razni predmeti u njihovoj kući počinju misteriozno mijenjati boju, piše New York Post. "Sve u mojoj kući postaje zeleno", napisala je žena na Redditu tražeći savjet za čišćenje. Objasnila je da je prvo primijetila da krzno njezine mačke poprima zelenkastu nijansu, a zatim je vidjela da su joj posteljina, kauč, punjač za telefon i zid također promijenili nijanse.

Isprva je mislila da je to zbog plijesni ili njezinih kapsula deterdženta za pranje rublja, ali je testirala te teorije i zaključila da one ne mogu biti uzrok. Zbunjena, žena je na kraju objavila fotografije stvari koje su pozelenjele sa sažetkom svoje dileme te se nadala da će joj netko moći pomoći otkriti krivca. Korisnici Reddita su sugerirali da bi to moglo biti uzrokovano time što su mačke došle u kontakt s misterioznim zelenim materijalom, njezinim namještajem ili čak medicinskom komplikacijom.

Žena je pratila kretanje svojih mačaka, odvela ih veterinaru, preokrenula namještaj, provjerila vodu i klima uređaj, poslala nekog da pregleda plijesan, promijenila posteljinu i čak konzultirala svog liječnika, ali sve to nije dalo rezultata. Primijetila je da su stvari pozelenjele, posebno u njezinoj spavaćoj sobi posljednjih nekoliko mjeseci, ali nije mogla shvatiti što se događa. "Moram saznati što je to", inzistirala je dok je nastavljala istragu.

Na kraju, slučajna primjedba jednog Reddit korisnika, koja je bila zamišljena kao šala, dovela je do srceparajućeg otkrića. Netko je sugerirao da bi promjena boje mogla biti uzrokovana novim parom traperica popularnog brenda Old Navy jer "one sve zamrljaju". Žena je brzo odbacila tu ideju te je objasnila da ni ona ni njezin suprug ne nose traperice. "Zamislite da ovako otkrijete da vaš muž ima aferu s nekom ženom po tome što mačka pozeleni!", netko je komentirao.

Na kraju se bizaran scenarij pokazao istinitim. "Žao mi je što ti moram reći, ali bio si u pravu s ovim komentarom", odgovorila je žena. Objasnila je da provjerila zajednički bankovni račun da vidi je li bilo kakve kupovine u Old Navyju te je priznala da je imala čudan osjećaj nakon što je pročitala komentar. "Već sam posumnjala na moguću aferu zbog višestrukih prekovremenih smjena u zadnji čas i općih promjena u ponašanju. Također, moj muž je već varao pa sam uvijek bila pomalo tjeskobna", objasnila je.

Provjerila je i suprugov mobitel te je otkrila zavodljive poruke na njegovom Instagramu od žene koja nosi traperice. To joj je bilo dovoljno. "U svakom slučaju, provela sam prošli tjedan kod svojih roditelja sa svojom mačkom", obavijestila je čitatelje s ograničenim detaljima o tome kako se cijela situacija odigrala. "Dobio je papire za razvod", kratko je otkrila. Njezin je zaključak bio da su mrlje na raznim predmetima, uključujući mačku, nastale nakon kontakta s posteljinom na kojoj je sjedila muževa ljubavnica.