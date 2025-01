Brak im je završio nakon svega tri dana: 'Supruga je učinila nešto nezamislivo'

Čovjek je ostao slomljenog srca nakon što mu je brak završio samo tri dana nakon izricanja zavjeta pred oltarom. Ispričao je kako je zaprosio svoju zaručnicu u lipnju 2017. godine, planirajući vjenčanje godinu dana kasnije. No, na njegovo iznenađenje, njezina obitelj inzistirala je da se vjenčanje održi već u siječnju, piše Mirror.

Uzbuđen zbog 'novog života' sa suprugom, s nestrpljenjem je odbrojavao dane do vjenčanja. No, u studenom te godine primijetio je promjenu u njezinom ponašanju. Na Redditu je podijelio svoje iskustvo: ‘Postala je tajnovita sa svojim telefonom. Jednog dana uhvatio sam je kako flertuje s drugim muškarcem. Pomislio sam da je to možda samo nervoza pred vjenčanje. Rekao sam joj da prestane i nadao se da možemo nastaviti dalje’.

Međutim, situacija se pogoršala. ‘U prosincu je postalo gotovo nepodnošljivo biti u njezinoj blizini. Štogod bih učinio, ništa joj nije bilo dovoljno dobro. Na kraju sam saznao da se viđa s drugim muškarcem dok sam ja vikendima bio na poslu’, prisjeća se.

Par je odlučio uzeti pauzu kako bi ona mogla 'razmisliti' prije vjenčanja koje je bilo za samo četiri tjedna. No, umjesto toga, nastavila je viđati tog muškarca – svakodnevno. ‘Slomio sam se i zaplakao. Rekao sam joj da ću joj oprostiti ako je spremna nastaviti s vjenčanjem. Pristala je prekinuti s njim, ali je rekla da ga želi vidjeti posljednji put kako bi se oprostila’, dodaje.

No umjesto da prekine s drugim muškarcem, kasnije je saznao da je s njim na večeru. Rekao je: ‘Vjenčali smo se sljedeći dan i rekla mi je da je ne pitam ništa o bilo čemu što se dogodilo tijekom pauze. Nakon otprilike tri tjedna što smo proveli u njenom rodnom gradu vjenčali smo se. Odletjeli smo natrag doma i tri dana kasnije poslala mi je poruku dok sam bio na poslu - 'Žao mi je, ali neću doći kući spavati ovaj vikend'.

Ubrzo je otkrio da se ponovno viđa s istim muškarcem. Iako joj je dao još nekoliko prilika, uvijek bi mu se vraćala tek kad bi joj s novim tipom krenulo loše. Njegove sumnje potvrdile su se kad mu jedne večeri nije odgovarala na pozive. Otišao je do njezinog stana, pronašao otključana vrata i uhvatio ih zajedno u krevetu.

Od tada s njom više nije razgovarao, ali iskustvo mu je ostavilo duboke emocionalne ožiljke. ‘Mislim da sam to trebao vidjeti vlastitim očima da bih je konačno prebolio. Brak je službeno završio nakon tri tjedna, ali zapravo je bio mrtav već treći dan’.

Korisnici Reddita podijelili su svoje mišljenje – dok su neki suosjećali, drugi su smatrali da je trebao prepoznati crvene zastavice na vrijeme. Jedan korisnik napisao je: ‘Kvragu, žao mi je što si prošao kroz ovo. Nadam se da si sada bolje’. Drugi je dodao: ‘Trebalo je odgoditi vjenčanje čim si vidio znakove, ali razumijem kroz što si prolazio’. Treći je komentirao: ‘Sretan sam što si ipak izašao iz toga, čak i ako je bilo bolno. Mnogi bi zbog tog braka ostali u emocionalnom ropstvu’.

GALERIJA: Ovo su najgori horoskopski znakovi s kojima se možete vjenčati, tvrde astrolozi