Transrodnu ženu par pljunuo u javnom prijevozu: 'Neka me ljudi ostave na miru!'

Novinarka Serena Daniari čekala je vlak na Manhattnu oko 20 sati u petak, 24. siječnja kada se dogodio incident, prenosi UNILAD.com.



Serena, transrodna osoba i aktivistica za njihova prava, objavila je video na Twitteru gdje u suzama objašnjava što se dogodilo: "Napao me par u vlaku. Pljunuli su me, udarili i nazvali pogrdnim imenima. Pitali su me jesam li muškarac. Samo želim da me ljudi ostave na miru, nikome ništa loše ne radim!"

Ispričala je kako je imala slušalice i čitala knjigu kada joj je muškarac, za kojeg misli da je u dvadesetima, počeo postavljati nerazumljiva pitanja. Maknula je slušalice i zamolila ga da ponovi, a on je u tom trenutku shvatio da je transrodna. Počeo je vikati "Ti si muškarac, ti si muškarac.. Ti si trans!" Zatim joj je opalio šamar, a njegova djevojka istrgnula je Sereni mobitel iz ruke. Vikala je "Definitivno imaš penis!"



Sve je prijavljeno policiji koja je uhitila jednog od njih: 26-godišnjeg Pabla Valle koji ima više od 20 kaznenih prijava zbog droge, pljačke i napada.



Serena je podijelila svoju priču javno jer želi probuditi svijest o tome koliko se maltretira i zlostavlja gay i transrodne osobe.