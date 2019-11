Transrodni muškarac (41) iskoristio je svoje jajašce kako bi začeo sina!

Svi misle kako je Leah, Sethova supruga, biološka majka njihovom sinu, prenosi New York Post. No Arlovo je podrijetlo malo kompliciranije. On je začet od jajašca svog oca Setha koji je zapravo transrodna osoba. Jajašce je oplođeno donorom spermija, a dijete je nosila i rodila Leah, Sethova supruga. Baš poput surogata.

Foto: Seth Marlow

Arlo genetski ima dva oca, rekao je Seth za The Post. Prije sedam godina Seth se podvrgnuo "vraćanju" u ženu kako bi vratio funkciju svojim jajnicima i "stvorio" dovoljno jajašaca da bi Arlo došao na svijet, a nakon toga je ponovno postao muškarac. Iako je uklonio grudi, jajnike je ostavio, a kako bi ponovno mogao ovulirati, morao je prestati s terapijom testosteronima i ponovno uzimati estrogen.

Foto: Seth Marlow

"Mislio sam da će me činjenica što sam postao muškarac koštati plodnosti i mogućnosti da osnujem obitelj", rekao je Seth.

Ostavili su još 13 zamrnutih embrija u laboratoriju u Syracuseu u državi New York, gdje su obavili umjetnu oplodnju, pa će možda uskoro postati četveročlana obitelj. "Ovo je predivan način za zasnovati obitelj", kaže Seth.