Oni su oboje transrodni, a sada čekaju prvo dijete!

Hannah i Jake Graf otkrili su da čekaju prvo dijete! Ovaj par iz Londona otvoreno priča o svom putovanju do roditeljstva. Jake je prestao s uzimanjem testosterona kako bi uzgojio svoja jajašca jer je oduvijek želio djecu, prenosi dailymail.co.uk.



Četrdesetjednogodišnji Jake rekao je: "Pogledali smo u svijet i pomislili što je to za trans ljude? Tko sam ja? Gdje su moji uzori? Ako trans osoba želi brak, ljubav i obitelj, onda to može i imati. Toliko se roditelja trans djece brine jer čitaju u medijima da takvi ljudi ne znaju što zapravo žele i da s njima nešto nije uredu. Ako možemo dati nadu jednoj majci ili ocu da će sve biti uredu s njihovim djetetom, uspjeli smo."

Hannah je dodala: "Kada sam bila na korak do promjene spola mislila sam kako radim dobru stvar, ali opet sam bila žalosna misleći da neći moći imati obitelj i djecu. Sada, pet ili šest godina nakon ipak to mogu."



Nakon gostovanja u jednoj emisiji gdje su ispričali svoju priču kontaktirali su ih iz Nacionalnog društva za plodnost i rekli kako imaju nekoga tko bi nam htio pomoći. "Upoznali smo prekrasnu ženu koja je željela biti naša surogat majka. Odlična je, željela je raditi s nama i ostala je trudna iz prvog pokušaja."



Na pitanje kakve su reakcije okoline, Hannah kaže: "Ljudi su jako topli i sretni zbog nas. Vide našu sreću, pa nam se priključe. Baš kako Jake kaže, sve je ovo kao san. Prije godinu dana bili smo u emisiji pričajući kako se nadamo da ćemo pronaći nekoga, i evo nas sada već šest mjeseci u trudnoći."



Iako su dobili dosta roze odjeće za kćer koju iščekuju, Jake je rekao kako se neće držati stereotipa. "Sve što želimo je da se osjeća voljeno i da zna, bez obzira tko je ona, što ju zanima, što želi biti - sigurna je i voljena."