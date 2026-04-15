Tiha epidemija koja ne bira žrtve: Čak i ako ne pijete, jetra vam je u opasnosti – do 2050. pogađa milijarde!

Kada se pomisli na osobu s najvećim rizikom od bolesti jetre, većina će zamisliti nekoga tko prekomjerno konzumira alkohol. To je razumljivo, budući da podaci organizacije British Liver Trust otkrivaju kako je prekomjerno opijanje odgovorno za čak šest od deset slučajeva bolesti jetre u Ujedinjenom Kraljevstvu. Međutim, nova studija je pokazala da otprilike svaka šesta osoba na svijetu boluje od tipa bolesti jetre koji nije povezan s konzumacijom alkohola. Riječ je o metabolički uvjetovanoj steatotičnoj bolesti jetre (MASLD), ranije poznatoj kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), čija prevalencija rapidno raste u populacijama diljem svijeta.

Prema istraživanju o globalnom teretu bolesti, objavljenom u časopisu The Lancet Gastroenterology & Hepatology, broj oboljelih od MASLD-a porastao je za nevjerojatnih 143 posto u samo tri desetljeća, s 500 milijuna zabilježenih slučajeva 1990. godine na čak 1,3 milijarde danas. Znanstvenici upozoravaju da bi se ovaj zabrinjavajući trend mogao nastaviti, predviđajući da bi do 2050. godine broj oboljelih mogao doseći gotovo 1,8 milijardi. Kako piše LADbible, analize su pokazale značajan porast u raznim dijelovima svijeta, pri čemu je u Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježen porast od 33 posto, a u Sjedinjenim Američkim Državama 22 posto.

MASLD je dugotrajno stanje uzrokovano nakupljanjem prekomjerne masnoće u jetri, a često je povezano s kroničnom pretilošću, dijabetesom tipa dva i visokom razinom šećera u krvi. Smatra se da porastu dijagnoza pridonosi i sve rašireniji sjedilački način života, koji uključuje minimalnu tjelesnu aktivnost i prekomjerno sjedenje. Bolest je češća kod muškaraca nego kod žena, a iako su najviše stope zabilježene kod starijih osoba, sve veći broj oboljelih primjećuje se i među mlađim odraslim osobama.

Jedan od najvećih izazova kod ove bolesti jest njezina "tiha" priroda. Naime, MASLD se često razvija bez ikakvih očitih simptoma, zbog čega većina ljudi uopće nije svjesna da boluje sve do kasnijih faza ili dok ne potraže liječničku pomoć zbog nekog drugog zdravstvenog problema. Kada se simptomi napokon pojave, mogu uključivati izražen umor, opću slabost te bol ili nelagodu ispod desnog rebrenog luka.

Ako se ne liječi, MASLD može uzrokovati ozbiljne i trajne posljedice. Nakupljanje masnoće u jetri dovodi do upale i stvaranja ožiljaka na tkivu. U kasnoj fazi, ovo stanje može napredovati do ciroze, što je nepovratno oštećenje jetre koje može dovesti do potpunog zatajenja organa. U nekim slučajevima, kao posljedica dugotrajne bolesti može se razviti i rak jetre, zbog čega istraživači pozivaju na bolje razumijevanje stanja i jačanje preventivnih mjera.

Stručnjaci naglašavaju kako je za smanjenje rizika od razvoja MASLD-a ključno usvojiti zdrav način života. To uključuje održavanje zdrave tjelesne težine, uravnoteženu prehranu s izbjegavanjem prerađene hrane i rafiniranih šećera te redovitu tjelovježbu u trajanju od najmanje 150 minuta tjedno. Uz to, preporučuje se ograničavanje unosa alkohola, koji može dodatno oštetiti jetru, i izbjegavanje toksina poput onih iz duhanskog dima. U međuvremenu, studija provedena prošle godine otkrila je da lijekovi iz skupine GLP-1, poput Mounjara i Wegovyja, pokazuju obećavajuće rezultate u liječenju ove bolesti.