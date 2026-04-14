Često masturbirate? Otkrivamo što to govori o vašem seksualnom životu

Istraživači sa Sveučilišta Texas, Austin i Brigham Young ispitali su 7,600 muškaraca u dobi od 18 do 60 godina. Sudionici istraživanja odgovarali su na pitanja jesu li u protekla dva tjedna masturbirali i jesu li u tom razdoblju imali i seksualne odnose, koliko učestalo i koliko su bili zadovoljni.

Čak 61 posto ispitanika reklo je da su masturbirali u posljednja dva tjedna. Pokazalo se da učestalost seksualnih odnosa nije povezan s učestalošću masturbiranja.

Muškarci koji imaju učestale seksualne odnose i s njima su zadovoljni, svejedno masturbiraju, ali muškarci koji su svojim seksualnim životom manje zadovoljni, masturbiraju - češće. Zaključak je da muškarcima nije toliko važna učestalost odnosa, koliko kvaliteta.