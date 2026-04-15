Arena Centar podigao foodie scenu na višu razinu: ovako je izgledao brunch o kojem svi pričaju

U novootvorenom Food Courtu na drugom katu Arena Centra održan je “Brunch na višoj razini”, ekskluzivno gastro druženje povodom predstavljanja novog prostora i koncepta objedovanja u shopping centru. Događaj je okupio influencere, food blogere i lifestyle novinare koji su među prvima iskusili kako izgleda shopping kada se spoji s pravim foodie doživljajem.

U elegantnom, moderno uređenom prostoru uzvanici su sjeli za raskošno uređen community stol, gdje su kušali probrane specijalitete restorana koji čine ponudu Food Courta: Foodie, Good Food, Wok&Roll, KFC, Purple Monkey, Fisheria, Burger King, Meatless, Curry Bowl, Tunaholic, Submarine, Koykan i McDonald’s. Pod voditeljskom palicom Domagoja Jakopovića Ribafisha, brunch se pretvorio u veselo, interaktivno putovanje kroz različite svjetske kuhinje – od azijskog fusiona i sushija do plant-based jela i modernih burgera.

Dodatnu ekskluzivnu notu donijeli su white Glow konobari i pažljivo osmišljeni detalji u fine dining stilu, koji su posluživanje jela pretvorili u mali performans. Food styling i set design stola potpisuju Hanja Delights i Paula Šantić, a dekoraciju cvijeća Studio Proplanak. Za sjajnu atmosferu pobrinuo se DJ s glazbom nadahnutom hranom, uz poseban nastup violončelistice Marte iz kvarteta Vortex Strings.

Novi Food Court prostire se na 3.500 kvadratnih metara i nudi 600 sjedećih mjesta, dvostruko više nego prije, što ga čini idealnim mjestom za brzi ručak, pauzu od shoppinga ili duža druženja uz dobru hranu. No ni to nije kraj dobrim vijesitma! Uskoro stiže i još jedna svjetska zvijezda street food scene :Taco Bell, koji će prvi put otvoriti svoja vrata u Hrvatskoj upravo u Arena Centru.

Ukratko, dobrodošli u novi Arena Centar Food Court gdje vas čeka novo iskustvo uživanja u hrani, gdje se dolazi opustiti, družiti i uživati u okusima – na višoj razini.