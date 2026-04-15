Sjećate li se “švicarca”? Danas je bolji nego ikad

Kad se govori o stvarima koje “svatko treba imati”, svi imaju svoje mišljenje, ali ipak malo predmeta ima status kakav već desetljećima drži legendarni “švicarac”. Taj mali, crveni alat kojeg su naši roditelji imali uvijek pri ruci dok smo bili djeca i koji smo svi barem jednom držali u ruci nije samo praktičan, on je simbol snalažljivosti, pouzdanosti i spremnosti na sve situacije. Danas, zahvaljujući Maestral centru, službenom distributeru za Victorinox u Hrvatskoj već više od 20 godina, ta priča ima i svoju modernu, bogatiju verziju.

Legendarni “švicarac”, ali u više verzija nego ikad

Ako vam je prva asocijacija na Victorinox mali džepni nož s nekoliko funkcija, niste u krivu. Od malog nožića, škarica, otvarača za boce, sve nas to i danas oduševljava, no, ono što mnogi ne znaju jest da danas postoji čitav spektar modela prilagođenih različitim stilovima života.

Za ljubitelje prirode, kampiranja ili planinarenja tu je outdoor program, robusni džepni noževi i multi alati, dizajnirani za stvarne izazove na terenu. Oni nisu samo dodatak ruksaku, nego alat koji može riješiti niz situacija, od sitnih popravaka do pripreme hrane u prirodi.

S druge strane, postoji i ona praktična strana, “švicarac” koji stoji u automobilu, torbi ili ladici “za svaki slučaj”. Upravo u tim trenucima njegova praktičnost dolazi do punog izražaja.

Kuhinja kao prirodno okruženje Victorinoxa

Iako su džepni noževi najpoznatiji, Victorinox je jednako posvećen kuhinjskom asortimanu. Njihov kuhinjski program obuhvaća sve, od osnovnih noževa i gulilica do kompleta i dodataka koji olakšavaju svakodnevnu pripremu hrane, a sve od istog dobro poznatog čelika koji ne hrđa i traje godinama.

Ono što ih izdvaja je kombinacija preciznosti, trajnosti i ergonomije. To su noževi koji nisu rezervirani samo za profesionalce, jednako dobro funkcioniraju u kućanstvu gdje se cijeni pouzdan alat koji traje.

Profesionalni standard: Swibo i Dual Grip

Za one koji rade u gastronomiji ili mesnoj industriji, Victorinox nudi posebne linije poput Swibo i Dual Grip. Riječ je o profesionalnim noževima i brusovima koji zadovoljavaju visoke standarde hotelijerstva i prehrambene industrije.

Njihova funkcionalnost, sigurnost i izdržljivost čine ih izborom brojnih profesionalaca, ali i sve većeg broja entuzijasta koji žele vrhunsku kvalitetu u vlastitoj kuhinji.

Poslovni poklon koji uvijek ima smisla

Danas je mnogima traženje poklona najgori dio proslava i obljetnica. Što izabrati nekome tko ima sve? Victorinox, koji je istovremeno praktičan i elegantan, se nameće kao logičan izbor. Posebno u poslovnom segmentu, gdje Maestral centar nudi mogućnost personalizacije, graviranja ili otiska logotipa na odabrane proizvode.

Takav poklon nije samo lijep, nego i dugotrajan podsjetnik na onoga koji ga daruje.

Investicija u pouzdanost

Bez obzira tražite li alat za avanture, pomoć u kuhinji ili poklon koji neće završiti zaboravljen, Victorinox ostaje siguran izbor. Uz široku ponudu dostupnu kroz Maestral centar, danas je lakše nego ikad pronaći model koji odgovara vašim potrebama.

Jer ponekad je najbolje rješenje upravo ono koje već dobro poznajemo, samo u još boljoj verziji.