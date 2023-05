Tetovirala si je cijelo lice i sada tvrdi da joj je TikTok obrisao profil zbog njenog izgleda

Melissa Sloan, majka i ljubiteljica tetovaža, tvrdi da joj je već tri puta izbrisan račun na TikToku jer je ljudi stalno prijavljuju zbog njezinih ekstremnih tetovaža na licu. Dodaje i kako ona samo želi obavljati svoj posao na internetu bez suočavanja s okrutnim komentarima na svoj sadržaj. Ovu ženu, unikatnog izgleda, ljudi često napadaju na društvenim mrežama, a iako ne odgovara na njihove komentare, zbog toga je dobila zabranu pristupa TikToku, prenosi Mirror.

Melissa objašnjava: 'Hejteri me stalno napadaju. Znaju tko sam i govore da ne mogu dobiti posao i sve to, ali ja im ne odgovaram, samo radim svoj posao kao i bilo tko drugi. Ljudi govore, zbog mojih tetovaža, da sam luda i samo me nastavljaju napadati'. Dodaje i kako su problemi s njezinim TikTok računima prvi put započeli kada je pokušala dobiti pomoć zbog velikog broja negativnih komentara na svojim videozapisima.

Nakon što je pokušala masovno ukloniti komentare, Melissa je otkrila da je njezin račun zabranjen, a isto je vrijedilo i za njezin rezervni račun: 'Imala sam rezervni račun, i on je također bio zabranjen, a treći je trajao manje od 24 sata. Pokušala sam uložiti žalbu, ali rekli su da se ne može vratiti'. Ali, ova 46-godišnja majka sedmero djece tvrdi da je njezini kritičari neće spriječiti i obećala je da će pokušati ponovno s četvrtim računom. A, iako tvrdi da joj je račun obrisan bez razloga, iz TikToka su poručili kako oni na svojoj mreži zabranjuju određenu vrstu sadržaja i kako sigurno nije obrisana bez razloga.

Melissa je svoju prvu tetovažu napravila prije više od 20 godina, a iako se obožava tetovirati, priznala je da se njezina zaluđenost tetoviranjem malo smirila jer ima niz zdravstvenih tegoba. Dodaje i da ne zna je li količina tinte u njenoj koži povezana s njezinim zdravljem. Rekla je: 'Volim tetovaže. Volim bol. Imam najmanje tri sloja tetovaža na licu, a ne tijelu pokušavam svaki tjedan napraviti tri nova. Imam vlastitu sobu za tetoviranje pa kad se osjećam kao da mi je potrebna tetovaža, samo izvadim pribor i napravim si je'.

Međutim, nije Melissa imala problema samo s društvenim mrežama. Često je zbog svog izgleda znala biti izbačena iz kafića i restorana: 'Toliko su me puta izbacili iz kafića i restorana zbog mojih tetovaža. Ne mogu čak ni ići na satove vožnje jer me se instruktori vožnje boje – nitko me ne želi uzeti'. Tvrdi i kako je često ljudi pogrešno zamjene za članicu bande, a bilo je i situacija kad su mislili da je pljačkašica banke: 'Kada uđem u banku, gledaju me kao da ću je opljačkati. Svi su uplašeni. Kao da bih željela opljačkati banku, pa svi bih me odmah primijetili'. Također, Melissa ne smije ući ni u školu svoje djece.

'Moderna baka': Prekrivena je tetovažama i piercinzima, a u zube je ugradila i - dijamante: