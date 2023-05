Istraživanje pokazalo: Ovo muškarce i žene najviše odbija na aplikacijama za upoznavanje

Danas mnogi traže partnera ili zabavu na Tinderu i sličnim aplikacijama za upoznavanje, ali neki ubiju svaku šansu već u samom startu, a da toga možda nisu ni svjesni. Alexander, također poznat kao @Datepsych na Twitteru, student diplomskog studija bihevioralne i kognitivne neuroznanosti sa strašću za prikupljanje informacija, proveo je studiju što ljude najviše odbija na aplikacijama za upoznavanje, piše NY Post.

Za ovu je studiju Alexander prikupio 130 različitih odgovora od svojih 18 500 pratitelja na Twitteru, šifrirajući ih u anketu za „praktični uzorak” društvenih medija, što znači lako dostupne korisnike aplikacije za upoznavanje na Twitteru, od 438 muškaraca i žena, prosječne dobi od 32 godine. Zatim je zamolio sudionike da zamisle profil za spojeve s fotografijom koju smatraju dovoljno fizički privlačnom da je prihvate, ili, govorom aplikacije, "povuku udesno". Zatim su ispitanici ocijenili svaku od "negativnih" stvari od jedan do pet, pri čemu je jedan bio nešto što bi mogli zanemariti, a pet je bilo nešto što bi dovelo do trenutnog odbijanja ili prelaska prstom ulijevo, bez obzira na to koliko je privlačna fotografija profila. Alexander je zatim u svom izvješću podijelio apsolutnih 5/5 zajamčenih stvari koje ljude odmah odbijaju.

Stvari s najvećim postotkom petica nisu bile toliko šokantne. Na primjer, velika većina žena kaže da odbija muške profile koji pokazuju nasilje ili seksualni i netrpeljivi sadržaj. S druge strane, malo je vjerojatno da će muškarci željeti spoj sa ženom koja koristi svoj profil za upoznavanje kako bi promovirala svoj OnlyFans profil. Ali tu su odgovori na anketu prestali biti predvidljivi. Ispostavilo se da, kada je riječ o aplikacijama za spojeve, neke "negativne" stvari nisu uvijek one koje biste očekivali. Primjerice, neke stvari za koje se pretpostavlja da su toliko očite da su postali klišej, zapravo se nisu smatrale negativnima za većinu samaca.

Samo 8% muškaraca odbija žene s tetovažama; u međuvremenu, samo 10% žena odbija muškarce koji trijumfalno poziraju s ribom koju su ulovili. Alexander je rekao da je također iznenađen što će samo 17% žena odbiti muškarca bez majice. Muškarce koji na svim svojim fotografijama nose šešire, vjerojatno kako bi sakrili ćelavu glavu, odbija samo 5% žena. Također mu je bilo zanimljivo otkriti asimetriju među spolovima kada je riječ o izlaženju s ljudima s djecom. Gotovo polovica (45%) muškaraca odbili bi samohrane majke, dok bi samo oko četvrtina (27%) žena odbila samohranog oca. Osim toga, više od polovice (53%) muškaraca odbija žene koje osjećaju potrebu da počnu s popisom stvari koje ne žele kod partnera - bez mogućnosti artikuliranja onoga što žele.

No, muškarci bi također trebali voditi računa o vibracijama koje odašilju, pokazalo je istraživanje. Skoro dvije trećine (62%) žena odbaciti će negativno uokviren profil. “Radije se fokusiram na pozitivne stvari u životu i želim partnera koji čini isto”, rekla je Julie Griggs (31) suosnivačica Fourplay Sociala, društvene aplikacije za samce sa sjedištem u New Yorku. Možda iznenađujuće, ali loša gramatika problem za gotovo četvrtinu (22%) žena. Muškarci također preuzimaju veliki rizik uključivanjem slike s hrpom žena; gotovo 1 od 5 žena odmah će prijeći prstom ulijevo kada vidi tako nešto. Isti broj žena će odbiti i muške profile s filtriranim slikama. "Što više filtera netko koristi na svojim slikama, manje je siguran u sebe", rekla je Trista Halland (32) iz Sjeverne Dakote koja izlazi s muškarcima i ženama. "Ako vidim više od jedne filtrirane fotografije, ne zanimaju me."

Što se slobodnih dama tiče, pazite što želite – barem naglas. Žene koje uključuju zahtjeve kao što je određena visina muškarca, odbijaju jednu trećinu muškaraca, uključujući i muškarce koji zadovoljavaju njihove standarde. “Zašto bih želio izlaziti sa ženom koja osuđuje ljude zbog stvari koje ne mogu kontrolirati?” rekao je David Friedman, samac od 40 i nešto godina koji živi u predgrađu New Yorka.

Alexander je rekao da je najkontroverzniji pirsing septuma na ženama. “Izgleda kao životinjska njuška”, rekao je Nick Grant, 35-godišnji samac iz Arizone. On je među 1 od 5 muškaraca koji kažu da je to stvar koju nikako ne vole na ženama. Pretjerana šminka također smeta 16% muškaraca. “Fotografije na kojima žena izgleda gotovo plastično odaju nisu mi dobre", rekao je Ryan, 35-godišnji samac iz New Hampshirea.

