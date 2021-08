Terapeutkinja odgovara je li moguće vratiti povjerenje u vezi nakon prevare

Nakon prevare u ljubavnoj vezi - emotivne ili fizičke - neki parovi odluče ipak ostati zajedno i pokušati vratiti izgubljeno povjerenje, no je li to uopće moguće? Ili se u tom slučaju samo ulaže napor u nešto što je, prije ili kasnije, ionako osuđeno na propast?

- Kad jedan u ljubavnoj vezi prevari, povjerenje je zauvijek narušeno; sumnja će uvijek postojati - kaže stručnjakinja za seks i odnose s portala IllicitEncounters, Jessica Leoni.

Ipak, dodaje, to ne znači da se veliki dio povjerenja ne može vratiti, no proces nije lagan.

- Razni čimbenici utječu na to hoće li to biti izvedivo - objasnila je psihoterapeutkinja Sally Baker koja kaže da se povjerenje može mnogo puta 'rastegnuti' iz zadanih okvira, no moguće je i da se nepovratno izgubi već nakon prve laži

Najvažnije je, dodaje ona, koliko će napora osoba koja je varala u to uložiti; neki se ljudi nakon prevare predano trude da vezu vrate u stanje od prije prevare.

- Najgore je ako je prevarena osoba već bila u toj situaciji: bez uklanjanja traume iz prijašnjih veza gotovo je nemoguće da objektivno sagleda ono što proživljava - kaže Baker.

Varalica mora iskreno prepoznati (i priznati) što je napravio

Ako osoba koja je varala i dalje negira svoje postupke ili se ponaša kao da nije napravila ništa strašno, obnova povjerenja nije moguća.

- Ključno je da ta osoba shvati i prihvati svoju pogrešku i da doista želi promijeniti stvari - kaže Baker, a ako to nije slučaj, trebala bi pustiti partnera da bez nje/njega dalje živi svoj život - rekla je.

Shvaćanje zašto se dogodila prevara

Zašto je došlo do prevare trebaju, dodaje terapeutkinja, shvatiti obje strane, jer u konačnici uvijek postoji razlog zašto netko vara i važno ga je razumjeti da prevarena osoba ne počne u toj vezi osjećati anksioznost i strah - jer misli da ju partner ne smatra dovoljno privlačnom, da ju zapravo ne voli ili da će ju opet prevariti...

Životna trenerica i osnivačica Mending Hearts Retreat Gilly Da Silva kaže da mnogi ljudi u vezi varaju jer se i sami osjećaju nevoljeno i/ili nemaju dovoljno samopoštovanja.

- Uz to, razlozi mogu biti i nedostatak komunikacije, dosada i nedostatak ljubavi - rekla je.

Stavljanje moratorija na laganje

- Ako je osoba uhvaćena u varanju, najbolje je da bude iskrena i preuzme punu odgovornost, bez pokušaja da za išta okrivi partnera - kaže Da Silva, inače mu otežava mogućnost da oprosti i ponovno vjeruje.

Razmislite o terapiji

Izdaja je velika stvar, a ako ste zaista predani tome da ova veza uspije, dobro je ponekad potražiti i stručnu pomoć.

- Profesionalno savjetovanje može puno pomoći paru u izgradnji jače veze - kažu stručnjaci.

Pokažite da vam je žao, nemojte to samo govoriti

Ako ste vi varali, recite partneru da vam je iskreno žao, preispitajte svoje osjećaje i potražite uzroke, a za obnovu povjerenja ponudite više od riječi.

- Pokažite koliko vam je žao i zašto se to više nikada neće ponoviti, ne samo riječima nego i djelima- savjetuje Da Silva za Metro i napominje kako 'izdajniku' ništa ne bi trebalo biti teško ako to zaista želi.

