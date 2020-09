Tata se s kćeri fotografirao 2007.,2014. i 2019. godine, a ljudi su primijetili jedan detalj

Profesor na Sveučilištu Regina u Kanadi Alec Couros je na društvenoj mreži Reddit objavio fotografije sa svojom kćerkom dok sjede na trosjedu u istoj pozi, s prijenosnim računalom istog brenda u krilu, a razlika je jedino u godinama fotografiranja. Prva je fotografija nastala 2007., druga 2014. i treća 2019. godine, a komentari su urnebesni.



Osim što je uvijek zanimljivo vidjeti kako ista fotografija izgleda kroz godine, također je dobro vidjeti koliko se netko promijenio, u ovom slučaju je odlično bilo vidjeti i koliko profesor s godinama izgleda sve bolje, ali i mlađe.



Ovim fotografijama je htio pokazati koliko se ljudi mijenjaju kroz vrijeme, ali i kako se odnosi u obitelji mijenjaju.

"Ovakav set fotografija kod ljudi izaziva različite reakcije. Bilo zbog toga što se vidi kako vrijeme nosi promjene, ali i zbog promjene odnosa koji imamo s djecom. Bilo je puno više reakcije na objavu na Redditu nego što sam očekivao. Veseli me što su svi komentari pozitivni", rekao je tata za portal Bored Panda i dodao kako je na fotografiji jedno od njegovo četvero djece.



Otkrio je i kako je do promjene u izgledu došlo zbog novih navika. Počeoje vježbati i jesti zdravije, a smanjio je i razinu stresa.



Neki od komentara na Redditu su: "Ovo se ne događa često, ali izgledate bolje u 2019., nego u 2007. godini. Samo nastavite tako", "Izgleda mlađe na najnovijoj fotki", "Malo izgleda kao glumac Steve Carell", "Kćer - 5, 12,17 godina, Tata - 38, 28, 32 godine", "Čestitam na transformaciji", "Ona stari, a on je sve mlađi. Što se ovdje događa?"

