WHO preporučio držanje termostata na 18 stupnjeva, ali stručnjaci se ne slažu: 'Evo na koliko treba biti'

Kako temperature diljem zemlje počinju opadati, mnogi će uskoro razmišljati o pojačavanju grijanja. No, s obzirom na visoke cijene energenata, većina ljudi ne želi trošiti više nego što je potrebno. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje da unutarnja temperatura doma bude 18°C, no mnogi stručnjaci smatraju da je to preniska temperatura koja može ugroziti zdravlje, piše Daily Mail.

Kako biste zimi ostali topli i zdravi, stručnjaci preporučuju postavljanje termostata na najmanje 20°C. Kritike na račun preporuke WHO-a stigle su i od građana, koji su na platformi X (bivši Twitter) izrazili nezadovoljstvo. Jedan korisnik je napisao: ‘Temperaturu ću postaviti kako meni odgovara, i to nije ničija stvar’. WHO tvrdi da je 18°C dovoljna temperatura za većinu zdravih ljudi, pod uvjetom da su prikladno odjeveni.

Prema njihovim smjernicama, 18°C je optimalna temperatura za umjerenu i hladniju klimu, no stručnjaci kažu da bi to moglo biti prenisko za udobnost mnogih ljudi. Thomas Balogun iz tvrtke Atlantic Edge savjetuje da termostat zimi treba postaviti na 20°C dok ste kod kuće, dok bi noću ili kada niste prisutni temperatura trebala biti nešto niža, oko 15-16°C.

Matthew Sheeran iz Money Wellnessa ističe kako je važno pronaći ravnotežu između topline i održavanja prihvatljivih troškova grijanja. Preporučuje temperaturu između 18°C i 21°C kako bi dom ostao ugodan bez pretjeranih troškova. Upozorava kako računi brzo rastu ako temperatura termostata premaši 20°C – na 23°C godišnji trošak može doseći 1700 eura, a na 27°C čak 2200 eura.

Unatoč visokim troškovima, zdravstveni stručnjaci naglašavaju važnost održavanja doma dovoljno toplim, posebno za starije osobe i one koji žive u lošije izoliranim kućama. Farmaceutkinja Thorrun Govind napominje kako hladne i vlažne kuće povećavaju rizik od prehlade, gripe i rasta plijesni, što može pogoršati zdravstvene probleme poput astme.

Tom Edmunds iz tvrtke Wunda ističe da temperature ispod 18°C u domovima mogu negativno utjecati na zdravlje, te preporučuje da se sobna temperatura ne spušta ispod ovog minimuma, čak ni u prostorijama koje se rijetko koriste. Upozorava i na rizik od rasta plijesni ako temperatura padne ispod 13°C.

Preporuka WHO-a dolazi nakon što je istraživanje otkrilo da je preferirana temperatura u mnogim domovima 19,5°C. Na društvenim mrežama, mnogi su komentirali kako je 18°C prenisko, te da preferiraju višu temperaturu. Jedan korisnik je napisao: ‘Ne mogu zamisliti da itko može podnijeti temperaturu ispod 20°C – odrasli smo u hladnom domu i nikad se nećemo vratiti na to’.

Korisnici društvenih mreža također su istaknuli kako niže temperature mogu uzrokovati vlagu i plijesan u starijim kućama, te da održavanje temperature oko 21°C može pomoći u sprječavanju tih problema. Jedan komentator je napisao: ‘Kada je termostat na nižoj temperaturi, kuća mi djeluje puno vlažnije nego inače’.. Drugi je dodao: ‘Ispod 20°C – sretno s kontrolom vlage’.

