Svi imaju svoj način hlađenja: Evo kako ljudi diljem Europe preživljavaju toplinski val!

Posljednjih dana velike vrućine obilježile su gradove diljem svijeta. U Parizu je zabilježeno 42,6°C dok je u Velikoj Britaniji bilo 39 stupnja. Svatko ima svoj način kako se nosi s vrućinama, a ovo su neki od najzanimljivijih.

Nesnosne vrućine

The #heatwave across Europe meant Germany (42.6 °C), the Netherlands (40.7 °C) and Belgium (40.6 °C) had their highest temperatures on record today.



Several sites including Paris, Edinburgh, Cambridge and Writtle also recorded their highest ever temperatures pic.twitter.com/Eda44nKCMF — Met Office (@metoffice) July 25, 2019

Jučer je tako najtoplije bilo u Njemačkoj i Parizu s temperaturom od 42,6°C, u Nizozemskoj je bilo 40,7°C, a u Belgiji 40.6°C.

Meteorolog u kratkih hlačama

If you can’t wear shorts on what could be the #hottestdayonrecord, when can you? 🤷‍♂️😉#heatwave 🥵 pic.twitter.com/unNTPg9hSb — Simon King (@SimonOKing) July 25, 2019

Meteorolog s BBC-ja Simon King vremensku je prognozu vodio u kratkim hlačama."Ako ne možete nositi kratke hlače na dan koji je možda najtopliji ikada izmjeren, kada možete?" napisao je u objavi.

Nekoliko metoda rashlađivanja

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U Sarajevu su se ljudi odlučili na rashlađivanje vodom.

Bazen ispred kafića

As the temperature in Paris heads past 41º, this is happening in front of a bar in our street #paris #canicule pic.twitter.com/G4koedszI9 — Robert Morrison (@morrisonbrink) July 25, 2019

U Parizu su ispred kafića stavili bazen na napuhavanje gdje ljudi uživaju.

Ljudi u javnom prijevozu

Commuters are stripping to the waist on the London Underground this evening as temperatures soar across the country #Heatwave pic.twitter.com/99lTqLpR48 — Tony De Jonker (@TonyDeJonker) July 25, 2019

Britanci su toplinski val podnosili polugoli. Nebitno je li riječ o vožnji javnim prijevozom ili hodanju ulicom.

Neki su sa sobom nosili ventilator

Kako se bolje rashladiti nego uz pomoć ventilatora?

Domišljati su bili i u Amsterdamu

"Dobre vijesti: Toplinski val je pod kontrolom u Amsterdamu"

I životinje su se hladile

Well my pool was extra crowded today thanks to this heat #HEATWAVE2019 pic.twitter.com/qLQ3xfkz6N — Paul B (@isleseeya) July 20, 2019

Ni njima nije lako podnositi velike vrućine.