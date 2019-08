Sve više parova živi u izvanbračnoj zajednici. Ovi su otkrili - zašto

Poprilična brojka, 3.4 milijuna Britanaca žive zajedno u izvanbračnim zajednicama.

Podaci su to tamošnjeg Državnog ureda za statistiku koji su pokazali da broj parova koji žive zajedno, a bez da su ušli u brak, porastao za 25.8% u zadnjih deset godina.

Metro donosi priče nekih parova koji pojašnjavaju zašto se odlučuju na takav potez i na sam spomen braka samo odmahuju rukom.

"Živim s dečkom devet mjeseci i nemam nikakvu namjeru vjenčati se s njim. Bila sam u braku tri puta i ja i brak jednostavno ne idemo zajedno...", iskrena je bila Rae.

Tvrdi kako ne voli osjećati da je "zarobljena" zbog komada papira. "Brak je stvar prošlosti, mnogo parova prvo živi zajedno prije nego se odluče, ako se odluče, na brak. "

"Ne znam puno ljudi koji su u braku i sretni su."

Tvrdi i kako su parovi opušteniji kada žive zajedno u izvanbračnoj zajednici i lakše pronalaze način za rješenje problema kad znaju da "mogu otići" kada požele te da nisu "zarobljeni u braku".

Lauren, u vezi je četiri godine i upoznala je svog partnera tijekom volontiranja. Smatra kako je brak samo potpisani papir i oni nisu za to, no postoji vjerojatnost da će se ipak na to odlučiti u budućnosti ako im Brexit "pomuti planove" da ostanu zajedno jer nisu državljani iste zemlje.

Natalie je otkrila kako je ona u vezi sa svojim dečkom sedam i pol godina. Za njih je, tvrdi, zajednički život mnogo važniji sam pojam braka. Trebalo im je dosta vremena dok nisu odlučili početi živjeti zajedno jer su se upoznali vrlo mladi i živjeli su kao i ostali mladi ljudi. Kada su odlučili živjeti zajedno, život je dobio neki drugi smisao, pojašanjava, njihova veza otišla je korak dalje.

Dijele sretne i manje sretne trenutke, obveze i uživanja i naučili su jako puno jedno o drugom, zaključuje. I ne razmišljaju o vjenčanju.