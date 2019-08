`Dečko me uhvatio u krevetu s njegovim prijateljem i još mi ne može vjerovati`

"Moj dečko ulovio me u krevetu s njegovim najboljim prijateljem. Bilo je to prije devet mjeseci i još uvijek nije vratio povjerenje u mene".

Ogorčena 21 - godišnjakinja za Deidre na portalu The sun je objavila svoju priču ttražeći savjet od poznate terapeutkinje.

Ispričala joj je da njen dečko ima 23 i upoznali su se na fakultetu. Visok je i zgodan i svi govore da su odličan par. No, problem je nastao kada je njegov prijatelj slavio 21. rođendan i oboje ih je pozvao na slavlje u kuću svojih roditelja na roštilj.

Kako je njen dečko bio zadužen za piće, njegov roijatelj i ona su razgovarali o plivanju jer su se oboje kao plivači, našli sa zajedničkom temom. Pozvao ju je u sobu da joj pokaže svoje pehare i osvojene medalje iz plivanja.

"Smijali smo se i zabavljali i popili bocu vina koju smo imali sa sobom. Opušteni, počeli smo očijukati jedno s drugim i odjednom smo se počeli ljubiti. Upitao me : hoćemo li, i ja sam odmah odgovorila: Da!" Seks je bio kratak, na brzaka, no ostali smo ležati u krevetu kada su se vrata sobe otvorila i ugledali smo mog dečka. Njegov izraz lica odavao je nevjericu i šok, a zatim je otišao. "

Djevojka je ispričala kako je njen dečko otišao u šetnju, a kada ga je prijatelj "uhvatio", rekao mu je da on započeo sve i da je isključivo njegova pogreška što se to dogodilo. Nakon toga sve se činilo kao da par može nastaviti svoju vezu. No, devet mjeseci nakon nemilog događaja, dečko djevojke je i dalje suzdržan prema njoj.

Deidre joj je odgovorila da je očito da je njen dečko oprostio svom prijatelju, no njoj nije, vjerojatno iz toga jer smatra da su žene te koje zavode muškarce i svu krivnju prebacuje na nju. Pojasnila joj je da treba otvoreno razgovarati sa svojim dečkom i vidjeti mogu li nastaviti dalje kako treba ili je vrijeme da svatko ode svojim putem.