'Sve sam isprobala, ali suprug i ja nismo se seksali već četiri godine. Trebam li ga ostaviti zbog toga?'

Prošlo je toliko mnogo vremena otkad smo se suprug i ja seksali da se osjećam kao da smo cimeri. Ja imam 38, a on 60 godina. Kad smo krenuli hodati imali smo dobar ljubavni život, ali nismo bili intimni već četiri godine. Jednostavno ga to ne zanima, napisala je jedna žena za The Sun.

Pokušala je razgovarati s njim o tome kako se osjeća, ali on samo kaže: ‘Ne opet ovo’. Isprobala je seksi donje rublje i uske haljine, obojila kosu, sve kako bi je on primijetio i smatrao je privlačnom.

- Ništa ne funkcionira. Mogu hodati uokolo gola i on se ne bi uzbudio. Izgubila sam samopouzdanje i osjećam se tako ružno. Trebam li ga ostaviti? Samo se želim ponovno osjećati kao žena - nastavila je.

- Morate biti iskreni i reći da ste razmišljali da ga ostavite. Mogao bi biti zabrinut zbog svoje izvedbe i zbog toga se povlači od vas. No, najbolji način da to riješite je zajednički rad i komunikacija. Zamolite ga da razgovara s liječnikom opće prakse kako bi isključio sve medicinske uzroke nedostatka interesa za seks - odgovorila joj je psihoterapeutkinja Deidre.

