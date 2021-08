'Mislila sam da sam sretna s dečkom, sve dok nisam poljubila najboljeg prijatelja'

- Mislila sam da sam sretna s dečkom sve dok me najbolji prijatelj nije poljubio. Dečko mi je super, ali kada spomene da bismo se mogli vjenčati, osjećam mučninu u trbuhu. Vrlo je blizak sa svojom obitelji. Oni su dragi ljudi, ali jako tradicionalni - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Kad razgovara s njegovom obitelji o vjenčanju, njegovi roditelji uvijek govore kako mora uzeti njegovo prezime i dati njima unuke, a njoj to stvara strah. Njezin dečko zna da ne želi djecu, a ni on sam nije siguran želi li djecu. Brine se da, ako će se vjenčati, će je pritisnuti da imaju djecu zbog roditelja.

- Nedavno sam otišla u šetnju sa svojim najboljim prijateljom. Ima 29 godina i prijatelji smo od škole. Ni on ne želi djecu i shvaća moj stav. Dok smo hodali, zagrlio me i pomilovao po kosi. Bila sam šokirana kad je rekao: "Zaljubio sam se u tebe." No, osjećala sam se sjajno kad me poljubio. Na kraju sam se povukla i rekla da ne mogu biti nevjerna. Ne želim nikoga povrijediti, ali ne želim ni pogrešno izabrati - nastavila je.

- Postoji šansa da vam niti jedna od ovih veza ne bi bila prava. Vrijeme je za razgovor sa vašim dečkom. Dajte mu do znanja da ne želite djecu i da se neće predomisliti. On se mora pomiriti s time i podržati vas protiv njegovih roditelja. Da ste prema svom najboljem prijatelju osjećali isto što i on prema vama, vjerojatno bi vas odavno privukao. Dogovorite se da ga ponovno vidite i recite mu da ne želite da ono što se dogodilo među vama pokvari vaše prijateljstvo - odgovorila joj je Deidre.

