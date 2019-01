"Susjeda se jako napila i otkrila mojoj ženi našu tajnu - ja sam otac njenog djeteta..."

Kolumnistica The Suna, Deidre, odgovorila je na problem jednog mladića.

"Moja žena je sada sve saznala i brak mi je gotov. Ja imam 27 godina, a supruga 24. Susjeda je živjela pored na četiri godine. Ona se rastala od svog supruga prije tri godine i odlučila organizirati zabavu nakon što je razvod zaključen. Moja supruga tu noć popila je previše i otišla kući, ali ja sam ostao."

Stvari su se nakon toga malo otele kontroli.

"Poseksali smo se nakon što su svi otišli kući. Tri mjeseca nakon toga rekla mi je da je trudna i da je dijete sigurno moje jer nije spavala ni sa kim drugim u posljednjih šest mjeseci. Rekla je da ne želi biti sa mnom ili da mi razori brak, pa smo se dogovorili da ćemo sve tajiti od moje supruge. Rekla je da nikome neće reći tko je otac djeteta. Mali sada ima dvije godine i izgleda isto kao ja."

Supruga od mladića koji se javio kolumnistici pronašla je neke njegove stare fotografije kada je imao dvije godine i rekla mu kako izgleda kao mališan od susjede.

"Prošle godine susjeda je upozala jednog muškarca i činilo se kako su sretni. Ali nakon što ju je ostavio počela je previše piti. Onda, prošli tjedan, pozvala je mene i moju suprugu kod sebe, ali otišla je samo ona bez mene. Susjeda je bila pijana već kad smo došli i onda popila još pa mojoj supruzi rekla da sam ja otac njenog djeteta."

Supruga ovog muškarca nakon toga bila je potpuno izvan sebe.

"Vratila se i izbacila me iz stana. Rekla je svim našim prijateljima i obitelji i nitko više ne želi imati ništa sa mnom i sada spavam u autu. Dopušta mi da uđem u kući na 15 minuta ujutro kako bi mogao ići na posao. Kako da vratim život na pravi put?"

Dedire odgovara: "Da, bili ste budala i prije svega brinem se za dovgodišnjaka čija majka previše pije i ne zna tko mu je otac. On zapravo plaća za sve što ste vi učinili. Recite svojoj supruzi da vam je žao i koliko se brinete za budućnost svog sina. Razgovarajte sa susjedom i objasnite joj koliko alkohol uništava odnos s njenim djetetom. Svi se morate probuditi i učiniti najbolje za dijete. Ako imate nekih prava u svemu ovome, morate tražiti DNK test i dokazati da je to vaše dijete. To znači i da ćete uzdržavati i morate odlučiti koliko ćete biti uključeni u njegov život."

Samo 12 posto muškaraca u Hrvatskoj svaki dan obavlja kućanske poslove