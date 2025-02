Sušite rublje na radijatoru? Budite oprezni jer to može dovesti do teških posljedica

Tijekom zime, mnogi od nas suočavaju se s izazovom sušenja odjeće unutar kuće jer hladnoća često onemogućuje sušenje vani. Sušenje odjeće na radijatoru da bi se ubrzao proces nije neuobičajeno, pogotovo zimi. Međutim, jeste li znali da to može imati nekoliko zdravstvenih posljedica, pa čak i oštetiti vaš dom? Radijatori su dizajnirani da griju vaš dom ravnomjernom raspodjelom topline u svakoj prostoriji, piše Mirror.

Što se tiče sušenja odjeće, osim korištenja sušilice rublja, najbolja alternativa je objesiti odjeću na stalak za sušenje. No, zbog ograničenog prostora ili potrebe za bržim sušenjem odjeće, neki bi mogli pribjeći sušenju na radijatoru. To može predstavljati rizike za zdravlje, a s vremenom može utjecati na izgled vašeg doma, pa čak i dovesti do povećanja troškova energije. Prema izvješćima, sušenje odjeće na radijatoru može predstavljati nekoliko zdravstvenih rizika.

Kada se mokra odjeća zagrijava izravno na radijatoru, tada se vlaga oslobađa u zrak te stvara savršeno okruženje za razvoj spora gljivice Aspergillus. Dok se imunološki sustav većine ljudi može boriti protiv ovih spora, ranjivi ljudi poput onih s astmom, plućnim bolestima ili oslabljenim imunološkim sustavom, mogu doživjeti ozbiljne zdravstvene posljedice. U rijetkim slučajevima, spore gljivica mogu uzrokovati plućnu aspergilozu, stanje koje može oštetiti pluća i čak postati smrtonosno ako se ne liječi.

Aspergiloza se odnosi na niz stanja koja zahvaćaju pluća, sinuse i dušnik. Ozbiljnost ovisi o dobi i općem zdravstvenom stanju osobe, kao i o postojećim stanjima. "Posljednjih su godina znanstvenici upozoravali na potencijalno ozbiljne zdravstvene posljedice stavljanja odjeće izravno na radijator. Ne postoji stvarna opasnost u sušenju povremenog predmeta kao što je par mokrih čarapa nakon što vas uhvati kiša, ali loša je ideja pokriti svaki radijator u vašem domu odjećom. U najboljem slučaju, ozbiljno ćete ograničiti količinu topline koju vaši radijatori mogu pružiti ostatku prostorije, a u najgorem ćete dodati značajnu količinu vlage i potencijalno opasnih spora u zrak", objasnili su stručnjaci iz tvrtke za radijator.

Među ostalim posljedicama sušenja velikih količina rublja na radijatorima, stručnjaci su rekli da vlaga u zraku može uzrokovati nebrojene probleme s uređenjem, poput mrlja i ljuštenja boje te strukturnog pogoršanja u prostorijama gdje je ventilacija problem. Ako je sušenje odjeće u zatvorenom prostoru neizbježno, preporučuje se da to učinite u dobro prozračenoj prostoriji s odvlaživačem ili upijačem vlage da biste smanjili njezinu razinu.

Prekrivanje radijatora mokrom odjećom sprječava toplinu da učinkovito cirkulira, što znači da se više energije koristi za sušenje odjeće nego za grijanje prostorije. Zbog toga će vaš sustav grijanja morati raditi dulje, što će dovesti do povećane potrošnje energije i većih računa. I ne samo to, prekrivanje radijatora mokrim materijalom može ih potpuno oštetiti. Pronalaženje alternativnih metoda sušenja može pomoći u očuvanju vašeg zdravlja i vašeg doma.