'Supruga mi se vratila nakon što je pobjegla s drugim čovjekom, ali moja obitelj joj ne oprašta'

- Moja supruga i ja prekinuli smo prošle godine kada se ona počela ponašati čudno. Bili smo zajedno 12 godina i imamo dvoje male djece. Ostavila me da bi otišla živjeti s čovjekom kojeg je upoznala na internetu, a prije toga je bila s više muškaraca. Oboje smo u ranim 40-ima i mislim da je ona prolazila kroz nekakvu krizu srednjih godina - napisao je jedan muškarac za Mirror.

Mrzila je njihov život na selu jer je cijeli život provela u gradu pa joj je bilo teško prilagoditi se i sklapati prijateljstva. Imali su i financijskih problema i puno su se svađali. Otišla je živjeti s drugim čovjekom par mjeseci, a djecu je viđala svaki drugi vikend. Nedavno ga je nazvala i molila za još jednu priliku, te mu je rekla da je morala pobjeći jer je bila jako nesretna.

- Vratila se i bili smo na bračnom savjetovanju, dobro nam ide. Međutim, moja obitelj, pogotovo moji roditelji, nikako joj ne mogu oprostiti. Jasno su rekli da ju ne žele u svojim domovima ili na bilo kakvim obiteljskim događajima. Meni to stvara dodatan pritisak na našu ionako krhu vezu. Ne znam što da radim - nastavio je.

- Vašoj obitelji neće biti lako oprostiti joj kao što je vama. Vole vas i vašu djecu i vidjeli su kroz što ste prolazili dok nje nije bilo. Vjerojatno su zabrinuti da će tako nešto učiniti opet. Mislim da će trebati vremena da se vaša žena dokaže i da joj vaša obitelj ponovno vjeruje. No, to je vaš život i vaša veza i morate činiti ono što je ispravno za vas. Dobro je što idete na savjetovanje, to će vam svakako pomoći. Ako vaša obitelj vidi da ste stabilni i sretni, onda možda počnu prihvaćati situaciju. Ali vjerojatno se više nikad neće osjećati isto prema vašoj ženi - odgovorila mu je Coleen Nolan.

