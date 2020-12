'Supruga me vara s dečkom njezine prijateljice, a to joj nije ni prva afera'

- Mislio sam da je moja suprugu izgubila interes za seks nakon što je rodila našu kćer, ali ispostavilo se da me vara s partnerom njezine prijateljice i to u našem krevetu. No ni to joj nije prva afera - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zajedno su osam godina, a kćer im ima tri godine. Mislio je da im je odnos dobro, ali njihov seksualni život stao je nakon rođenja kćeri. No, njega je počelo mučiti što je ona postala tajnovita kad je u pitanju njezin mobitel.

- Jednog dana vidio sam poruku od njezinog ljubavnika. Ostao sam u šoku jer je to bio partner njezine prijateljice. Shvatio sam da dolazi kod nas dok sam ja na poslu i onda se seksaju u našem krevetu. Tada smo se posvađali i ona je priznala aferu - zaključio je pa sada pita stručnjakinju što da napravi.

- Stres zbog nove bebe često razdvaja parove, pa je najbolje da pričekate s dodatnim proširenjem obitelji. Morate shvatiti da se dogodila velika promjena u njoj nakon rođenja djeteta, iako to ne opravdava njezino varanje. Pokušajte obnoviti povjerenje i spasiti vašu vezu. Ako ne zbog vas, onda zbog vaše kćeri. Pomoći će vam savjetovanje za parove, pa i u seksualnim problemima - odgovorila mu je Deidre.

