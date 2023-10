Supruga ga je prevarila nakon 20 godina braka: 'Ne želim odustati od nas!'

"Supruga i ja u braku smo 20 godina. Brak nam je bio stvarno sjajan, no proteklih nekoliko godina počeo sam jako puno raditi, što je značilo da me nije bilo kod kuće po cijele dane, a propuštao sam i mnoge obiteljske događaje. Bio sam toliko fokusiran na posao da nisam shvaćao kakav je to učinak imalo na moj brak. Tada sam saznao da moja supruga šalje poruke drugom muškarcu. Upoznala ga je u teretani i jako su se zbližili", napisao je jedan muškarac za Mirror.

Nedavno su bili na odmoru i njegova supruga je cijelo vrijeme brinula o tome hoće li pronaći wi-fi ili telefonski signal, i onda je shvatio da je to zato što je htjela biti u kontaktu s tim muškarcem. S obzirom da je posumnjao da ga vara, pogledao je njezin mobitel i poruke s njim, a tamo je zaista imao što vidjeti.

"Poruke su bile u rasponu od prijateljskih i koketnih, do potpuno prljavih i eksplicitnih. Suočio sam se s njom zbog toga, a ona je odmah okrivila mene jer sam stalno na poslu i nikada nisam tu za nju i djecu. Rekla je i da nikada nisu imali seks, iako je išlo u tom smjeru. Još smo zajedno, ali ne znam što učiniti da popravim stvari. Ne želim odbaciti sve što smo izgradili, ali trenutna situacija ne izgleda dobro", nastavio je.

- Mislim da ne biste trebali okrivljavati jedno drugo već priznati da ste oboje pogriješili, a zatim razgovarati o tome kako možete ići naprijed. Na ovo možete gledati kao na priliku da poradite na braku i ponovno ga učinite dobrim, možda čak i boljim nego što je ikada bio, a možete i nastaviti kriviti jedno drugo. Morate nastaviti razgovor, razgovarati o tome kako se osjećate, što je pošlo po zlu i zašto se to uopće dogodilo. Morate ponovno otkriti što volite jedno kod drugoga. Istina je da se niste trebali zatrpati u posao, no vaša žena vam je trebala reći kako se osjeća, umjesto da posveti pažnju drugom muškarcu. No, trebat će vremena i vaša žena mora prihvatiti da je narušila vaše povjerenje i da ga treba ponovno izgraditi - odgovorila mu je Coleen Nolan.

