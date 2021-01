'Suprug me nazvao krivim imenom za vrijeme seksa. Znači li to da me vara?'

- Moj suprug postane nervozan kada je on na laptopu, a ja uđem u sobu. Pretpostavljala sam da samo gleda pornografiju ili priča s bivšom djevojkom, sve dok me nedavno nije nazvao pogrešnim imenom tijekom seksa - napisala je jedna žena za The Sun.

Sada je uvjerena da je vara s drugom ženom. Imaju četvero djece i jedno s posebnim potrebama, ali on svejedno radi duge smjene i nikad ga nema doma pa se ona osjeća kao da sama održava cijelu obitelj.

- Ne bavi se djecom i ponekad se osjećam kao da imam peto dijete. Nije prvi put da šalje poruke drugim ženama. Uvijek su to njegove bivše, ali kad sam pokušala pronaći poruke na njegovom telefonu, on ih je već izbrisao. Zašto priča s drugim ženama? Vidjela sam što ponekad pošalje bivšoj i uvijek na kraju stavi puno poljubaca, što je samo po sebi zabrinjavajuće - objasnila je.

- Pretpostavljam da ste zbog svog užurbanog obiteljskog života i njegovih dugih smjena zaboravili zašto ste uopće zajedno. Svakodnevnom životu je lako uništiti vezu. Nećete znati zašto vas je nazvao pogrešnim imenom ili što radi na svom računalu, osim ako ga ne pitate. Možda je savršeno nevino, ali ako on šalje poruke drugim ženama, njegov um nije na vama. -

- Je li se osjećao potisnuto jer sve radite za djecu? Radite li još uvijek stvari zajedno u paru? Imate li dobar seksualni život? Nađite miran trenutak da mu kažete da se oboje morate više usredotočiti na svoju vezu. Objasnite da trebate odvojiti vrijeme jedno za drugo i za zajedničko roditeljstvo - odgovorila joj Deidre.

