Žena u očaju potražila savjet na internetu: 'Suprug se samozadovoljava kad ja odem spavati'

Jedna je mama nedavno na portalu Mumsnet ispričala kako je pobjesnila kad se prije par dana probudila i vidjela partnera kako se samozadovoljava. Rekla mu je već, napisala je, da joj to smeta jer osjeća kao da mu ona nije dovoljna, no njemu to, čini se, baš i nije bilo bitno...

- Jutros me već drugi put ovaj tjedan probudilo njegovo samozadovoljavanje - napisala je.

Nije htjela, kaže, opet reagirati da ga ne bi posramila, no priznaje kako joj baš i 'nije fora da je u subotu u 6.30 h ujutro budi njegovo teško disanje'.

- Imamo aktivan seksualni život, a prije tri dana smo se seksali, tako da nije baš 'zakinut' - piše ona. Ne zna, kaže, bi li mu opet spomenula da joj to smeta ili da je bolje da se pravi da ga ne vidi.

- Najgore mi je što se dodiruje dok leži pokraj mene - dodala je.

- Već sam mu prije objasnila da mislim kako se to treba raditi u privatnosti ili pak treba biti nešto što radimo skupa, a ovo je nešto između - napisala je ona, no druge su joj mame s foruma poručile da 'radi dramu oko ničega' i da one ne vide u čemu je problem.

- Suprug i ja to često radimo ako ovaj drugi spava, meni je samo bitno da ga ne probudim - poručila joj je druga mama i dodala da se 'opusti i poradi na tome da joj to prestane smetati jer za tim nema potrebe'.

