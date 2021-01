Ručnike perete s odjećom i sušite na radijatoru? Stručnjakinja tvrdi da je to pogrešno i otkriva dobru metodu

Vrlo vjerojatno nikada niste razmišljali o tome kako perete ručnike ni postoji li ispravan način za to, ali dizajnerica ručnika Lucy Ackoryd tvrdi da biste možda trebali.



Nakon nekog vremena oni izgube onu mekoću koju su imali kada ste ih tek kupili, a za to ste vrlo vjerojatno krivi vi i vaš način pranja, tvrdi Lucy i naglašava kako je najveća pogreška koju ljudi rade stavljanje puno ručnika istodobno na pranje. "Nemojte zatrpati perilicu rublja ručnicima kada ih želite oprati. Trebaju zraka kako bi se dobro oprali i sačuvali mekoću. Ako ih stavite previše, oni će se samo stisnuti jedni uz druge, nakupit će se vlaga i materijal će postati tvrd i grub."



Osim što ne biste zajedno trebali prati ručnike različite boje, Lucy kaže da ih ne biste trebali stavljati u perilicu s ostalim stvarima poput odjeće, plahte i slično. Dakle, ručnici se peru isključivo sami, prenosi The Sun.

Naravno, bitna je i temperatura, a Lucy savjetuje da ne koristite previsoku. "Najbolje bi bilo prati ih na 40 stupnjeva. Sve više od toga može ih prebrzo uništiti. Ponekad ih možete staviti na 60° kako biste uklonili temeljito baš sve bakterije i ulja koji su se prenijeli s kože."



Uza sve to, ručnike bi trebalo dobro protresti – i prije i poslije pranja. "Deterdžent za pranje ući će u svaki dio, pa će se mnogo bolje oprati, a nakon pranja će se bolje osušiti ako ih protresete."



Zadnja uputa, koja bi mnoge mogla iznenaditi, nalaže da se ručnici nikada ne bi trebali sušiti na radijatoru jer će tako postati tvrdi i grubi. "Stavite ih na sušilo i dobro raširite."

