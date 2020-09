Suprug ju je prevario, a umjesto papira za razvod, osmislilila je čudnu osvetu koju je malo tko podržao

Na Redditu je nedavno osvanula fotografija muškarca odjevenog kao djevojčica, a iza svega se krije osveta. Naime, taj muškarac je prevario svoju suprugu, a umjesto papira za razvod ona ga je tražila da se odjene kao djevojčica, da sve zabilježe fotografijom i podijele na društvenim mrežama - kako bi ga ponizila onako kao što je on nju svojim činom.



Uz sve to, natjerala ga je da vozi ružičasti bicikl po naselju u kojem žive, s natpisom koji objašnjava situaciju i moli prolaznike da ga fotografiraju, prenosi The Sun.

Foto: Reddit

Žena koja stoji iza svega objavila je sve na Facebooku i napisala: "Jeste li se ikada htjele osvetiti suprugu kako biste bili jednaki? Mene je moj prevario, a umjesto razvoda sklopili smo dogovor. Jednom tjedno mora nositi najgori mogući outfit. Mislite li da je naučio lekciju?"



Kada je fotografija osvanula na Redditu, počeli su pristizati razni komentari, ali malo je onih koji ju podržavaju - ljudi joj uglavnom savjetuju da traži razvod. "Jedino što je naučio je to da može i dalje varati ako su ovako blage posljedice. Uz to, takvim outfitima se skriva, pa se ni ne vidi o kome se radi", napisala je jedna osoba.

Djevojke testiraju partnere jednom rečenicom, a njihove urnebesne reakcije pogledajte u videu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

