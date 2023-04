'Suprug i ja se nismo seksali godinama i zbog toga smo bliži nego ikada!'

U dobi od 47 godina, nakon 21 godine seksualno ispunjenog braka, ušla sam u menopauzu i potpuno prestala doživljavati orgazme, a nisam se mogla ni uzbuditi. Za ono za što su prije bile dovoljne minute, sada su bili potrebni sati. Kevin je davao sve od sebe da uživam u seksu, ali bilo je kao da sam mrtva od struka nadolje, ispričala je 55-godišnja Emma za The Sun. Nakon nekog vremena su, kaže, prestala i pokušavati jer je bilo previše depresivno uopće se nadati da će se nešto dogoditi.

- Osjećala sam se kao da sam izgubila važan dio onoga što jesam i brinula sam se što će to značiti za moj brak. Kažu da se većina stvari u braku poboljša s godinama, ali za mnoge žene, uključujući i mene, to ne uključuje seks - rekla je, a upravo se gubitkom libida bavi i nova knjiga Feeling Blah?, autorice Tanith Carey.

"Seksualna anhedonija je znanstveni izraz za gubitak užitka ili nemogućnost uživanja u seksualnim iskustvima u krevetu. Obično pogađa žene u dobi oko perimenopauze, između 45. i 55. godine, ali i manji broj muškaraca otprilike u istoj dobi - objašnjava Tanith.

"Događa se kad glavni sustav nagrađivanja u mozgu, gdje se formiraju osjećaji zadovoljstva, zbog hormonskih promjena i oštećenja živaca tijekom vremena više ne radi kako bi trebao."

- Anhedonija također može smanjiti užitak koji dobivamo iz svojih osjetila, posebice užitka dodira. To znači da se više ne osjećamo tako dobro kada nas partner miluje ili dodiruje. To zauzvrat utječe na našu sposobnost da doživimo orgazam ili ga osjetimo tako snažno - dodaje autorica.

Ipak, naglašava, postoje načini da se seksualna želja povrati.

Međutim, Emma Reid je jedna od oko 15 posto žena koje kažu da, iako su to prije mogle, više ne mogu doživjeti orgazam. Broj muškaraca koji se bore s istim problemom je oko četiri posto.

- Promjene raspoloženja, valovi vrućine i noćno znojenje učinili su me iscrpljenom i razdražljivom. Seks mi je bio zadnja stvar na pameti. Bila je to velika promjena u mom odnosu s Kevinom, budući da je prije ovoga naš seksualni život bio iznimno zdrav. Muž mi se svidio čim sam ga prvi put ugledala. U prvim danima doslovno nismo mogli držati ruke podalje jedno od drugog. Našim prijateljima dosadilo je biti u našoj blizini zbog stalnog javnog pokazivanja ljubavi. Ostalo je isto nakon 21 godine braka. Vodili smo ljubav tri ili četiri puta tjedno, posebno nakon što se moja kći iselila iz obiteljske kuće - priča Reid o ulasku u menopauzu.

Pomislila je da je njezin nedostatak želje privremena stvar i da će se stvari vratiti u normalu kad jednom preboli najgore simptome menopauze, a i stručnjaci kažu kako hormonska neravnoteža uzrokovana menopauzom može biti uzrok anhedonije.

"Kod žena spolni hormon estrogen pomaže da orgazam bude jači, pa će njegov nestanak tijekom menopauze igrati ulogu u anhedoniji. Estrogen također pomaže u stvaranju oksitocina, još jedne kemikalije za ugodu koja je ključna za seksualni užitak, tako da je za postizanje vrhunca potrebno više vremena, brže će nestati ili se neće osjećati tako intenzivno. I dno zdjelice može oslabiti nakon trudnoće, tako da 'udarni valovi' kroz ovo područje nisu tako jaki", objasnili su.

Ipak, kaže Redi, nedostatak seksualnog života na kraju je zbližio nju i supruga.

- Prošle su godine otkako smo zadnji put imali seks, ali barem se možemo maziti i izmjenjivati nježnosti bez pritiska - dodala je.

"Za one koji pate od anhedonije, dobra vijest je da se na tome može raditi. Ne mora biti trajno i može se liječiti uz pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje. Također, postoje jednostavni načini da ponovno potaknete svoj seksualni nagon, od masaže do razgovora s partnerom ili profesionalcem" ističe Tanith dodajući da ako možete sami raditi na pronalaženju kemikalija radosti, veća je vjerojatnost da ćete pronaći put natrag do seksualnog užitka.

