Htjela je izgledati kao lik iz crtića pa si je ugrozila život: ‘Sada izgledam i osjećam se bolje!’

Pixie Fox postala je slavna nakon što je počela s plastičnim operacijama. Inspiraciju je crpila iz crtanih likova poput Jessice Rabbit i Trnoružice kada je počela mijenjati svoj izgled. 32-godišnjakinja iz Švedske potrošila je oko 80.000 funti (oko 90 tisuća eura) na zahvate uključujući operaciju grudi, operaciju uklanjanja čak šest rebara i rekonstrukciju lica. Postala je poznata kao "živi crtani lik" zbog svog ekstremnog izgleda. No, njezin se život zauvijek promijenio kada je kozmetički rad počeo uzimati danak njezinom zdravlju, piše Daily Star.

Odlučila je prestati ići pod nož i umjesto toga se usredotočila na svoj oporavak. Nakon što je nekoliko mjeseci nestala s društvenih mreža, Pixe se vratila i svojim pratiteljima rekla zabrinjavajuće vijesti. Svojih 468.000 pratitelja na Instagramu rekla je da ju je opsjednutost plastičnim operacijama umalo ubila.

- Hvala vam na strpljenju. Oporavljam se od komplikacija tijekom operacije. Provodila sam vrijeme s obitelji i nekoliko prijatelja koji su mi bili od velike pomoći tijekom ovog procesa. Bila sam poznata po plastičnim operacijama, reklamirala sam liječnike i zahvate koje su radili na meni. Sada pišem ovu objavu jer vidim da druge cure reklamiraju ovog doktora koji mi je skoro skončao život. Živim sa svojom obitelji u Švedskoj, oporavljam se od oštećenja mozga koje sam dobila nakon operacije kod ovog liječnika. Uništio je živote toliko ljudi. Čak i okončao ljudski život. Ne preuzima odgovornost za to. Čak me i blokirao na svom Instagramu. Naravno, to je ono što on radi kada stvari krenu po zlu. Nisam ja prva. Ovaj post pišem samo kao upozorenje drugima. Ne vjerujte ovom liječniku - rekla je.

Sretna je što je još živa, nakon što je više od tjedan dana bila u komi. "Tako sam sretna što mi prijatelji i obitelj dolaze u pomoć i vraćaju me kući u Švedsku", priznala je Pixie čiji život sada ,dvije godine nakon velikog zdravstvenog straha, izgleda puno drugačije.Posljednjih je tjedana objavila nekoliko selfieja, a obožavatelji ne mogu vjerovati koliko drugačije izgleda. Umjesto objava o plastičnim operacijama, ona sada vrijeme provodi sa svojim ljubimcima, okružena prirodom. Na društvenim mrežama otkriva da se oporavlja i kako sanja da bude glumica u budućnosti.

Njezinim je obožavateljima također drago što danas izgleda puno sretnije, bolje i prirodnije. Jedan je napisao: "Izgledaš zapanjujuće". Druga osoba je komentirala: "Drago mi je da si ponovno ovdje. Šaljem ti puno ljubavi i pozitivnih vibracija", dok je treća osoba dodala: "Dobrodošla natrag ljepotice."

