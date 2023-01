"Suprug i ja jedan s drugim uvijek dijelimo lokaciju, da znamo gdje je tko; je li to pretjerano?"

Anonimna je žena nedavno na Mumsnetu druge korisnike pitala misle li da ona i suprug pretjeruju što jedan s drugim 24 sata dnevno dijele svoju točnu lokaciju, što, kako ističe, rade 'samo iz praktičnih razloga'.

- Dijeljenje lokacije između nas je uključeno već nekoliko godina, 24 sata dnevno - napisala je.

"Tako ja uvijek mogu vidjeti gdje je on i obrnuto, što je od velike pomoći jer si ne trebamo slati poruke u kojima pitamo 'Gdje si' ili objašnjavati kako ssmo zapeli u prometu i slično. A i ne brinemo jedan za drugog ako kasnimo...", objasnila je..

"Nije da se time međusobno provjeravamo jer u našoj vezi nikada nije ni bilo sumnje ni varanja, i oboje si međusobno potpuno vjerujemo. Ponekad pođu dani da ne provjerim gdje se on nalazi, ali mislim da je to dobro moći kad zatreba".

“Oboje smo zadovoljni takvim dogovorom, no kad sam nekidan prijateljici rekla da ću na brzinu provjeriti je li moj suprug kod kuće i pogledala u telefon, ona je reagirala kao da radim nešto grozno".

"Bila je zaprepaštena i ponašala se kao da ga kontroliram ili čak zlostavljam (iako on može isto napraviti za mene). Od tada sam to spomenula još nekim prijateljima i dobila vrlo različite reakcije. Neki parovi rade isto, dok drugi misle da je to vrlo čudno. Jesmo li nerazumni? Je li to zadiranje u privatnost partnera?", pitala je, a reakcije su i na portalu bile različite.

- Osobno sa suprugom ne dijelim lokaciju, a ni on sa mnom, no imam lokaciju svoje 15-godišnje kćeri i ona ima moju - napisala je jedna korisnica.

"Moj muž nikada nije tražio moju lokaciju, ali da jest, bez problema bih je s njim podijelila", dodala je druga.

"Ne mogu smisliti ništa gore od toga da netko u svakom trenutku zna gdje sam, a općenito me nije briga ni gdje mi je muž. Mislim da je to pretjerano, ali vama odgovara pa, zašto ne... ", iskreno je komentirala treća, a prenio Mirror.

