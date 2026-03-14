Sunce, cvjetići i leptirići u trbuhu: Znanost otkriva zašto se neki ljudi zaljubljuju baš u proljeće

Dulji dani, više sunca i topliji zrak često donesu i onu poznatu 'proljetnu' potrebu za druženjem, flertom i novim počecima. I nije to samo stvar romantike iz filmova. Sezonske promjene doista mogu utjecati na naše raspoloženje, energiju i ponašanje. Znanost već dugo govori da ritam prirode, kao što su svjetlo, temperatura ili vrijeme provedeno vani, mogu pomicati i neke naše biološke satove pa se i društveni život prirodno intenzivira. A kad se jednom zakotrlja proljetna energija, ljeto sa svim svojim romansama dođe kao nešto gotovo logično, piše Dating Advice.

Iako se zaljubiti možemo u bilo koje doba godine (itekako postoje i zimske romanse uz topli kamin), proljeće ima posebnu simboliku: buđenje, novi ciklus i osjećaj da je sve moguće. U antropološkom smislu, naši su preci nakon duge zime izlazili u razdoblje veće aktivnosti, kretanja i socijalnih kontakata, a to je i danas recept za češće susrete i više prilika za bliskost. Uz to, sezonske promjene povezane su i s pomacima u hormonima i fiziologiji, a kod nekih ljudi i s promjenama raspoloženja: primjerice, sezonski afektivni poremećaj (SAD) najčešće se javlja u kasnu jesen i zimu te se povlači u proljeće i ljeto, što može značiti da se s više svjetla dio ljudi osjeća življe i optimističnije.

Zanimljiv je i podatak da se u brojnim državama najviše beba rađa u kolovozu, što posredno sugerira da je začeća često više u kasnu jesen i ranu zimu, dakle u razdoblju kada se ljudi više zadržavaju unutra i traže bliskost. Neki radovi upućuju i na sezonske varijacije testosterona kod muškaraca, pri čemu se u velikim kohortama bilježe viši prosjeci krajem ljeta i u ranu jesen, iako rezultati nisu u svim istraživanjima identični, dijelom zbog geografije i metodologije.

A kada dođu zima i blagdani, mnogi se opet okrenu ideji partnerstva, čak i online. Pojedini izvori i trend-analize navode da je razdoblje između Božića i Nove godine posebno aktivno na aplikacijama za dejtanje, kada ljudi rade rezime godine i donose novogodišnje odluke o ljubavi.

Sve to, naravno, ne znači da nas godišnja doba 'programiraju' da se zaljubimo već nam stvaraju određenu kulisu: više svjetla, više kretanja, više prilika i često bolje raspoloženje. Proljeće otvara vrata, ljeto daje pozornicu, a jesen i zima često donose potrebu za toplinom i pripadanjem. I zato 'ljetna romansa' možda zvuči kao klišej, ali iza njega ipak stoji dosta logike, i malo biologije.